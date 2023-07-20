Пропавшего в Бийске 13-летнего мальчика нашли мертвым в реке

Для определения причин смерти правоохранители назначили необходимые экспертизы

20 июля 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

13-летнего мальчика, которого пять суток искали в Алтайском крае, обнаружили мертвым в реке. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева.

"О причинах смерти пока говорить рано, так как назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается", – рассказала она.

Подросток пропал 15 июля в Бийске – тогда он ушел в неизвестном направлении. Его искали в течение пяти дней: к поисковой операции привлекли полицейских, спасателей, волонтеров, водолазов и беспилотники.

О том, что ребенка нашли погибшим, стало известно 20 июля. Следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.