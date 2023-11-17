Сразу два объекта культуры открыли в Заринске после капремонта

По нацпроекту "Культура" там обновили музей и музыкальную школу

17 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Открытие обновленного музея / Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Музей "Мемориал Славы" и Детская музыкальная школа в Заринске открыли свои двери после капитального ремонта, выполненного по национальному проекту "Культура". 9 ноября обновленные учреждения встречали первых зрителей и почетных гостей: заместителя губернатора Алтайского края Дениса Губина, министра культуры региона Елену Безрукову, главу города Виктора Азгалдяна.

"Мемориал имеет важное значение не только для города, но и для всего края. Это сегодня как никогда актуально, потому что комплекс несет историческую правду, историческую память, патриотическое воспитание, благодарность нашим предкам, которые отстаивали нашу Родину, ее независимость", – поздравил Денис Губин коллектив учреждения и жителей Заринска с открытием музея "Мемориал Славы" от имени губернатора Виктора Томенко.

На федеральные средства – а это более 18 млн рублей – в музее полностью отремонтировали стены, полы, потолки, всю электрику, установили новое противопожарное оборудование, видеонаблюдение. В здании появилась современная вентиляция, здесь обновили фасад и провели благоустройство на площади вокруг здания музея.

"Мемориал Славы" уже второй раз стал участником нацпроекта "Культура". В прошлом году музей получил более 4 млн рублей на техническое оснащение. Среди современных технологий, дополнивших музейное пространство, – электронная книга памяти, современный интерактивный стол, голографическая 3D*-пирамида, которая дает возможность более ярко и реалистично представить боевые награды.

Открытие обновленного музея / Фото: Антон Федотов /altairegion22.ru

Ремонтные работы в Детской музыкальной школе № 2 начались в апреле. Педагоги и учащиеся уже занимаются в теплых, светлых и комфортных кабинетах. Всего на обновление объекта из федерального, краевого и муниципального бюджетов направили более 43 млн рублей. Министр культуры Елена Безрукова напомнила, что такая масштабная модернизация учреждений проводилась в рамках нацпроекта "Культура".

По традиции в день открытия здания после капитального ремонта символический ключ вручили директору Галине Голубовской. В сентябре 2021 года на базе школы был открыт центр традиционной народной культуры "Берегиня", а в прошлом году по нацпроекту "Культура" создан виртуальный концертный зал.

* 3D (3 Дэ)