Сразу две аварии произошли на улице Загородной в Барнауле

В первом ДТП приняли участие маршрутка и грузовик, а во втором — легковые авто

23 марта 2023, 19:39, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на улице Загородной произошли сразу два ДТП. Об этом сообщают очевидцы в паблике "В курсе 22".

Так, первая авария произошла на выезде с заправки "Газпромнефть". Там столкнулись маршрутный автобус и грузовик. Примерно через 100 метров произошла авария с участием легковых автомобилей.

О пострадавших в ДТП не сообщается. На месте работают полицейские, подробности выясняются.