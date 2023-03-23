Сразу две аварии произошли на улице Загородной в Барнауле
В первом ДТП приняли участие маршрутка и грузовик, а во втором — легковые авто
23 марта 2023, 19:39, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Барнауле на улице Загородной произошли сразу два ДТП. Об этом сообщают очевидцы в паблике "В курсе 22".
Так, первая авария произошла на выезде с заправки "Газпромнефть". Там столкнулись маршрутный автобус и грузовик. Примерно через 100 метров произошла авария с участием легковых автомобилей.
О пострадавших в ДТП не сообщается. На месте работают полицейские, подробности выясняются.
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