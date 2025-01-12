Сразу две коммунальные аварии устраняют в Барнауле

Без воды осталось административное и многоэтажное здания

12 января 2025, 13:49, ИА Амител

Ремонтные работы / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Сразу две коммунальные аварии произошли в Барнауле в воскресенье, 12 января. Как сообщает "Росводоканал" в Telegram-канале, ведутся работы по адресам Союза Республик, 5 и Попова, 113.

Так, на Союза Республик произошло повреждение водопровода диаметром 80 мм. На время ремонтных работ холодной воды не будет в расположенном по этому адресу административном здании.

На улице Попова рабочие устраняют повреждение водопровода диаметром 100 мм. Холодная вода отсутствует в здании на улице Попова, 113.

Подвоз воды осуществляется по заявкам. Справки по телефонам 500-101, 202-200.