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По Алтайскому краю ударят две магнитные бури в ближайшее время

В пике мощность геоударов достигнет уровня G1

20 июля 2024, 11:31, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com
Солнце / Источник фото: unsplash.com

Две магнитных бури обрушатся на Землю 20 и 21 июля, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Первая буря начнется в субботу примерно в 19 часов по алтайскому времени и продлится три часа. Ее мощность почти достигнет уровня G1 – слабая буря.

Второй шторм будет дольше и интенсивнее – он ожидается в воскресенье с 7 утра до часу дня по алтайскому времени. В пике его мощность достигнет G1.

Затем магнитосфера перейдет в спокойное состояние.

Метеочувствительным людям следует чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, пить больше воды и почаще гулять на свежем воздухе.

магнитные бури Алтайский край

Комментарии 5

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Гость

11:59:08 20-07-2024

- " и почаще гулять на свежем воздухе" Подставляя голову под магнитную бурю?

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Элен без ребят

12:57:44 20-07-2024

немедленно прекратите хулиганить и бить Алтайский край!

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Антон

21:04:16 20-07-2024

А можно сообщать, когда можно посмотреть на северное сияние, а то было недавно, а я пропустил.

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Марк

22:37:43 20-07-2024

Шапочка из фольги спасает

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Musik

23:21:48 20-07-2024

Марк (22:37:43 20-07-2024) Шапочка из фольги спасает... Т72. Еще для усиления эффекта можно домиком по затылку

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