По Алтайскому краю ударят две магнитные бури в ближайшее время

В пике мощность геоударов достигнет уровня G1

20 июля 2024, 11:31, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com

Две магнитных бури обрушатся на Землю 20 и 21 июля, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Первая буря начнется в субботу примерно в 19 часов по алтайскому времени и продлится три часа. Ее мощность почти достигнет уровня G1 – слабая буря.

Второй шторм будет дольше и интенсивнее – он ожидается в воскресенье с 7 утра до часу дня по алтайскому времени. В пике его мощность достигнет G1.

Затем магнитосфера перейдет в спокойное состояние.

Метеочувствительным людям следует чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, пить больше воды и почаще гулять на свежем воздухе.