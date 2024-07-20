По Алтайскому краю ударят две магнитные бури в ближайшее время
В пике мощность геоударов достигнет уровня G1
20 июля 2024, 11:31, ИА Амител
Солнце / Источник фото: unsplash.com
Две магнитных бури обрушатся на Землю 20 и 21 июля, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Первая буря начнется в субботу примерно в 19 часов по алтайскому времени и продлится три часа. Ее мощность почти достигнет уровня G1 – слабая буря.
Второй шторм будет дольше и интенсивнее – он ожидается в воскресенье с 7 утра до часу дня по алтайскому времени. В пике его мощность достигнет G1.
Затем магнитосфера перейдет в спокойное состояние.
Метеочувствительным людям следует чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, пить больше воды и почаще гулять на свежем воздухе.
11:59:08 20-07-2024
- " и почаще гулять на свежем воздухе" Подставляя голову под магнитную бурю?
12:57:44 20-07-2024
немедленно прекратите хулиганить и бить Алтайский край!
21:04:16 20-07-2024
А можно сообщать, когда можно посмотреть на северное сияние, а то было недавно, а я пропустил.
22:37:43 20-07-2024
Шапочка из фольги спасает
23:21:48 20-07-2024
Марк (22:37:43 20-07-2024) Шапочка из фольги спасает... Т72. Еще для усиления эффекта можно домиком по затылку