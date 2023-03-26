Сразу две перевернутые машины нашли недалеко друг от друга на алтайской трассе

От одного из автомобилей почти ничего не осталось

26 марта 2023, 10:01, ИА Амител

Кадр из видео

Очевидцы заметили сразу два перевёрнутых автомобиля на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Находку совершили на дороге Целинное – Бийск. Два автомобиля лежали в кювете на одной стороне в нескольких десятках метров друг от друга.

От одной из машин после аварии не осталось почти ничего, вторую выбросило и также перевернуло на крышу, но её повреждения выглядели менее значительно.

Отмечается, что в одном из автомобилей находились дети. О пострадавших автор сообщения не рассказал.