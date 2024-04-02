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Сразу несколько рейдов запланировали сотрудники ГИБДД в Барнауле

Акции по выявлению нарушителей начнутся уже завтра, 3 апреля

02 апреля 2024, 20:33, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: unsplash.com
Водитель за рулем / Фото: unsplash.com

Барнауле пройдут несколько рейдов для снижения аварийности на дорогах в начале апреля. об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Так, 3 апреля состоится рейд "Такси", направленный на поиск водителей такси без специального разрешения и нарушителей правил перевозки пассажиров. 4 апреля планируется рейд "Пешеходный переход", направленный на пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов и перехода дорог в неположенном месте пешеходами.

С 5 по 6 апреля будет проходить рейд "Трезвый водитель", в ходе которого автоинспекторы будут выявлять нарушения, в том числе пьяную езду, методом "сплошных проверок".

Барнаул ГИБДД

Комментарии 8

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Чучмек

20:46:09 02-04-2024

Выявлять нарушителей ежедневно им убеждения не позволяют?

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Гость

09:03:17 03-04-2024

Чучмек (20:46:09 02-04-2024) Выявлять нарушителей ежедневно им убеждения не позволяют?... Ответ неверный. Доходы позволяют.

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Гость

20:47:56 02-04-2024

Спасибо. Сидим дома, бухаем, не таксуем

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Гость

01:57:53 03-04-2024

А 6-го шабат! Работать нельзя!..

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Гость

09:47:13 03-04-2024

А рейд по отлову ночных гонщиков будет? Когда?

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Гость

11:00:53 03-04-2024

И смех и грех...
Это должно делаться каждый день. А их и не видно. Камеры только денежку стрегут...

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Гость

15:36:07 03-04-2024

Можно рейд по состоянию ( ямы, кусты на проезжей части , рельсы торчат и т.д) дорог. Или это нельзя проверять.

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Гость

09:13:43 04-04-2024

Достали музыканты и прямоточники

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