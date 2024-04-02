Сразу несколько рейдов запланировали сотрудники ГИБДД в Барнауле
Акции по выявлению нарушителей начнутся уже завтра, 3 апреля
02 апреля 2024, 20:33, ИА Амител
Барнауле пройдут несколько рейдов для снижения аварийности на дорогах в начале апреля. об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Так, 3 апреля состоится рейд "Такси", направленный на поиск водителей такси без специального разрешения и нарушителей правил перевозки пассажиров. 4 апреля планируется рейд "Пешеходный переход", направленный на пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов и перехода дорог в неположенном месте пешеходами.
С 5 по 6 апреля будет проходить рейд "Трезвый водитель", в ходе которого автоинспекторы будут выявлять нарушения, в том числе пьяную езду, методом "сплошных проверок".
20:46:09 02-04-2024
Выявлять нарушителей ежедневно им убеждения не позволяют?
09:03:17 03-04-2024
Чучмек (20:46:09 02-04-2024) Выявлять нарушителей ежедневно им убеждения не позволяют?... Ответ неверный. Доходы позволяют.
20:47:56 02-04-2024
Спасибо. Сидим дома, бухаем, не таксуем
01:57:53 03-04-2024
А 6-го шабат! Работать нельзя!..
09:47:13 03-04-2024
А рейд по отлову ночных гонщиков будет? Когда?
11:00:53 03-04-2024
И смех и грех...
Это должно делаться каждый день. А их и не видно. Камеры только денежку стрегут...
15:36:07 03-04-2024
Можно рейд по состоянию ( ямы, кусты на проезжей части , рельсы торчат и т.д) дорог. Или это нельзя проверять.
09:13:43 04-04-2024
Достали музыканты и прямоточники