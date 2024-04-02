Сразу несколько рейдов запланировали сотрудники ГИБДД в Барнауле

Акции по выявлению нарушителей начнутся уже завтра, 3 апреля

02 апреля 2024, 20:33, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: unsplash.com

Барнауле пройдут несколько рейдов для снижения аварийности на дорогах в начале апреля. об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Так, 3 апреля состоится рейд "Такси", направленный на поиск водителей такси без специального разрешения и нарушителей правил перевозки пассажиров. 4 апреля планируется рейд "Пешеходный переход", направленный на пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов и перехода дорог в неположенном месте пешеходами.

С 5 по 6 апреля будет проходить рейд "Трезвый водитель", в ходе которого автоинспекторы будут выявлять нарушения, в том числе пьяную езду, методом "сплошных проверок".