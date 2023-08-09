Сразу несколько территорий Индустриального района благоустроят в Барнауле

На работы власти планируют потратить 300 тысяч рублей

09 августа 2023, 10:40, ИА Амител

Эскиз лавочки-ворот в Индустриальном районе / Фото: госзакупки

Власти Барнаула благоустроят сразу несколько территорий Индустриального района города. На работы чиновники намерены потратить максимум 300 тысяч рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Торги появились на интернет-портале 3 августа, желающие смогут подавать заявки на участие до 11 августа.

В Индустриальном районе планируется преобразить территории у домов № 44 на ул. Георгиева и № 17 на ул. Шумакова, на пересечении улицы Энтузиастов с улицей Панфиловцев, в районе лицея № 101 на ул. 50 лет СССР и улиц Георгиева и Панфиловцев.

На пересечении Энтузиастов и Панфиловцев рабочие сделают спортивный уголок и покрасят цветочницы "Мяч". Там же они зафиксируют конструкцию лавочки-ворот. На ее металлический каркас закрепят сетку для футбольных ворот. Пластиковые сиденья подрядчик покрасит в белый цвет. На том же участке он демонтирует существующую лавочку и установит новую.

На ул. Шумакова, 17, около лицея №101, на ул. 50 лет СССР, 53, на пересечении ул. Георгиева и Энтузиастов и на ул. Георгиева, 44, появятся новые клумбы, подрядчик также должен будет восстановить их кирпичную кладку.

Компания-победитель приступит к работе сразу же после подписания контракта. Работу она должна будет выполнить не позднее чем через 15 дней с момента заключения договора. Действовать соглашение будет до 31 декабря 2023 года.