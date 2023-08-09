Сразу несколько территорий Индустриального района благоустроят в Барнауле
На работы власти планируют потратить 300 тысяч рублей
09 августа 2023, 10:40, ИА Амител
Власти Барнаула благоустроят сразу несколько территорий Индустриального района города. На работы чиновники намерены потратить максимум 300 тысяч рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.
Торги появились на интернет-портале 3 августа, желающие смогут подавать заявки на участие до 11 августа.
В Индустриальном районе планируется преобразить территории у домов № 44 на ул. Георгиева и № 17 на ул. Шумакова, на пересечении улицы Энтузиастов с улицей Панфиловцев, в районе лицея № 101 на ул. 50 лет СССР и улиц Георгиева и Панфиловцев.
На пересечении Энтузиастов и Панфиловцев рабочие сделают спортивный уголок и покрасят цветочницы "Мяч". Там же они зафиксируют конструкцию лавочки-ворот. На ее металлический каркас закрепят сетку для футбольных ворот. Пластиковые сиденья подрядчик покрасит в белый цвет. На том же участке он демонтирует существующую лавочку и установит новую.
На ул. Шумакова, 17, около лицея №101, на ул. 50 лет СССР, 53, на пересечении ул. Георгиева и Энтузиастов и на ул. Георгиева, 44, появятся новые клумбы, подрядчик также должен будет восстановить их кирпичную кладку.
Компания-победитель приступит к работе сразу же после подписания контракта. Работу она должна будет выполнить не позднее чем через 15 дней с момента заключения договора. Действовать соглашение будет до 31 декабря 2023 года.
20:38:26 09-08-2023
Случайно зашли на пересечении Павловский трак с ул. Попова. Прям в первобытный район попали, за киоском, Брюкке,трава не кошена совсем, по пояс, деревья этажа до 8,тополя, аж наклонились стоят. Очень странно видеть такую картину, дворник то элементарно должен быть, хоть траву скосить.