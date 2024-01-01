Сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет: есть погибшие и раненые
Украинские войска провели ракетную атаку сразу после боя курантов
01 января 2024, 10:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Донецк сразу после наступления Нового года подвергся массированному обстрелу: по городу было выпущено 15 ракет из реактивной системы залпового огня, сообщает Telegram-канал Baza.
По последним данным, погибли четыре человека, среди которых военный корреспондент. Еще 13 ранены. Местные власти предупреждают, что обстрелы могут повториться.
10:42:52 01-01-2024
С прошлого года не обстреливали
04:50:31 02-01-2024
Гость (10:42:52 01-01-2024) С прошлого года не обстреливали... Ты дурачок?