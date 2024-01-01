Сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет: есть погибшие и раненые

Украинские войска провели ракетную атаку сразу после боя курантов

01 января 2024, 10:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Донецк сразу после наступления Нового года подвергся массированному обстрелу: по городу было выпущено 15 ракет из реактивной системы залпового огня, сообщает Telegram-канал Baza.

По последним данным, погибли четыре человека, среди которых военный корреспондент. Еще 13 ранены. Местные власти предупреждают, что обстрелы могут повториться.