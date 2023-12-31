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Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24

В городе снова звучит сирена

31 декабря 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает Baza.

Среди погибших четыре ребенка.

Также сообщается, что в городе снова звучит сирена, а горожан просят спуститься в убежища.

Ранее в Минобороны заявили о том, что со стороны ВСУ был нанесен неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. 

Большую часть ракет, по словам представителей министерства, удалось сбить.

Происшествия Белгородская область

Комментарии 13

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Элен без ребят

15:27:39 31-12-2023

Товарищ главнокомандующий, дай приказ "по Банковой пли!" очень надо.

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Гость

16:04:05 31-12-2023

Элен без ребят (15:27:39 31-12-2023) Товарищ главнокомандующий, дай приказ "по Банковой пли!" оч... Элен, вот ты женщина, тебе не жалко Владимира Владимировича, что в ответ будет пли!?

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Элен без ребят

17:19:39 31-12-2023

Гость (16:04:05 31-12-2023) Элен, вот ты женщина, тебе не жалко Владимира Владимировича,... ничего необычного не будет.

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гость

16:05:15 31-12-2023

Элен без ребят (15:27:39 31-12-2023) Товарищ главнокомандующий, дай приказ "по Банковой пли!" оч... своих трогать нельзя когда даже очень надо

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Гость

16:06:17 31-12-2023

Элен без ребят (15:27:39 31-12-2023) Товарищ главнокомандующий, дай приказ "по Банковой пли!" оч... Попадёшь ?

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Элен без ребят

17:18:29 31-12-2023

Гость (16:06:17 31-12-2023) Попадёшь ?... для этого есть специально обученные люди. они не промажут.

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Гость

17:42:04 31-12-2023

Гость (16:06:17 31-12-2023) Попадёшь ?... А разве по Киеву ещё не попадали?В прозрачный кличковский мост немного промазали,метра на три.

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Гость

18:12:33 31-12-2023

Гибель мирных жителей в Киеве и других украинских городах ничем не отличается от гибели мирных жителей Белгорода. Поэтому надо уже вчера прекращать войну. Переговоры потом можно вести хоть до посинения, главное, что не будут гибнуть люди.

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Гость

22:02:52 31-12-2023

Гость (18:12:33 31-12-2023) Гибель мирных жителей в Киеве и других украинских городах ни... Вообще-то отличается. Русские не стреляют по вашим мирным. Гибнут украинцы от криворукого ПВО, которое вы ставите в жилых массивах. А вот ваши по указанию лично зе били целенаправленно по мирным в Белгороде. Разницу улавливаете?

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Е.К.

11:30:33 01-01-2024

А, я считаю,переговоры не нужны- нужна смерть кыiвского режима и всех нацiстских свiней с наемниками на 404 находящихся...

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Гость

20:26:31 31-12-2023

Гость (18:12:33 31-12-2023) Гибель мирных жителей в Киеве и других украинских городах ни... какие ваши предложения? как закончить войну?

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Гость

10:50:05 01-01-2024

Гость (20:26:31 31-12-2023) какие ваши предложения? как закончить войну?... Только разгромив укрофашизм.

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Гость

16:10:14 01-01-2024

Почему не объявлен день траура?

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