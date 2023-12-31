Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24
В городе снова звучит сирена
31 декабря 2023, 15:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает Baza.
Среди погибших четыре ребенка.
Также сообщается, что в городе снова звучит сирена, а горожан просят спуститься в убежища.
Ранее в Минобороны заявили о том, что со стороны ВСУ был нанесен неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
Большую часть ракет, по словам представителей министерства, удалось сбить.
15:27:39 31-12-2023
Товарищ главнокомандующий, дай приказ "по Банковой пли!" очень надо.
16:04:05 31-12-2023
Элен без ребят (15:27:39 31-12-2023) Товарищ главнокомандующий, дай приказ "по Банковой пли!" оч... Элен, вот ты женщина, тебе не жалко Владимира Владимировича, что в ответ будет пли!?
17:19:39 31-12-2023
Гость (16:04:05 31-12-2023) Элен, вот ты женщина, тебе не жалко Владимира Владимировича,... ничего необычного не будет.
16:05:15 31-12-2023
Элен без ребят (15:27:39 31-12-2023) Товарищ главнокомандующий, дай приказ "по Банковой пли!" оч... своих трогать нельзя когда даже очень надо
16:06:17 31-12-2023
Элен без ребят (15:27:39 31-12-2023) Товарищ главнокомандующий, дай приказ "по Банковой пли!" оч... Попадёшь ?
17:18:29 31-12-2023
Гость (16:06:17 31-12-2023) Попадёшь ?... для этого есть специально обученные люди. они не промажут.
17:42:04 31-12-2023
Гость (16:06:17 31-12-2023) Попадёшь ?... А разве по Киеву ещё не попадали?В прозрачный кличковский мост немного промазали,метра на три.
18:12:33 31-12-2023
Гибель мирных жителей в Киеве и других украинских городах ничем не отличается от гибели мирных жителей Белгорода. Поэтому надо уже вчера прекращать войну. Переговоры потом можно вести хоть до посинения, главное, что не будут гибнуть люди.
22:02:52 31-12-2023
Гость (18:12:33 31-12-2023) Гибель мирных жителей в Киеве и других украинских городах ни... Вообще-то отличается. Русские не стреляют по вашим мирным. Гибнут украинцы от криворукого ПВО, которое вы ставите в жилых массивах. А вот ваши по указанию лично зе били целенаправленно по мирным в Белгороде. Разницу улавливаете?
11:30:33 01-01-2024
А, я считаю,переговоры не нужны- нужна смерть кыiвского режима и всех нацiстских свiней с наемниками на 404 находящихся...
20:26:31 31-12-2023
Гость (18:12:33 31-12-2023) Гибель мирных жителей в Киеве и других украинских городах ни... какие ваши предложения? как закончить войну?
10:50:05 01-01-2024
Гость (20:26:31 31-12-2023) какие ваши предложения? как закончить войну?... Только разгромив укрофашизм.
16:10:14 01-01-2024
Почему не объявлен день траура?