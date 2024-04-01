Сразу три мощных магнитных бури ожидаются на Земле в апреле
Первые колебания магнитосферы планеты начнутся уже завтра, 2 апреля
01 апреля 2024, 17:03, ИА Амител
В апреле Землю ждут сразу три периода мощных магнитных бурь. Как сообщает "МК", первая из них накроет землю уже завтра, 2 апреля.
После серии вспышек классам М со стороны Солнца к Земле направился огромный поток звездного вещества, которое вызовет различные геомагнитные возмущения. Ближайшая буря ожидается со 2 по 5 апреля, а следующая — с 9 по 11 апреля. Самая сильная прогнозируется с 19 по 22 апреля, когда сила геоударов достигнет отметки в 5 баллов.
Метеочувствительных людей призвали заранее позаботиться о своем здоровье. Снизить негативное влияние магнитных бурь можно ведя здоровый образ жизни и отказавшись от вредной пищи, алкоголя и курения. Следует повышать вязкость крови, пить травяные чаи и соки, а также достаточное количество воды. Кроме того, в дни магнитных бурь можно принимать успокоительные средства на растительной основе.
17:44:32 01-04-2024
"Следует повышать вязкость крови?" - А,может, наоборот, следует ПОНИЖАТЬ вязкость крови, коль советуете пить больше воды?