Сразу три мощных магнитных бури ожидаются на Земле в апреле

Первые колебания магнитосферы планеты начнутся уже завтра, 2 апреля

01 апреля 2024, 17:03, ИА Амител

Солнце / Фото: unsplash.com

В апреле Землю ждут сразу три периода мощных магнитных бурь. Как сообщает "МК", первая из них накроет землю уже завтра, 2 апреля.

После серии вспышек классам М со стороны Солнца к Земле направился огромный поток звездного вещества, которое вызовет различные геомагнитные возмущения. Ближайшая буря ожидается со 2 по 5 апреля, а следующая — с 9 по 11 апреля. Самая сильная прогнозируется с 19 по 22 апреля, когда сила геоударов достигнет отметки в 5 баллов.

Метеочувствительных людей призвали заранее позаботиться о своем здоровье. Снизить негативное влияние магнитных бурь можно ведя здоровый образ жизни и отказавшись от вредной пищи, алкоголя и курения. Следует повышать вязкость крови, пить травяные чаи и соки, а также достаточное количество воды. Кроме того, в дни магнитных бурь можно принимать успокоительные средства на растительной основе.