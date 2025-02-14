"Сразу влюбилась в Россию". История красотки из Уганды, приехавшей учиться в Барнаул
Знакомьтесь с Найвой Нассоло. Вы не сможете не влюбиться в эту очаровательную девушку
14 февраля 2025, 07:20, Вячеслав Кондаков
В Алтайском государственном университете учатся студенты более чем из 50 стран мира. Одна из них – 19-летняя уроженка Уганды, будущий математик Найва Нассоло. Девушка не только изучает интегралы и дифференциалы – параллельно она работает фотомоделью. Из-за своей необычной внешности Найва быстро стала одной из самых известных студенток АлтГУ. И действительно, глядя на красивую девушку с очаровательной белоснежной улыбкой (Найва так похожа на Холли Берри или Уитни Хьюстон!) сложно не влюбиться. Вот и журналист amic.ru Вячеслав Кондаков не устоял перед чарами африканской кудрявой красавицы и позвал ее попить кофе, а заодно узнать, как Найва живет в далеком и холодном сибирском городе. Кстати, девушка утверждает, что лето в Сибири намного жарче, чем в Африке! За кофе, воспоминаниями о родине и кокетством Найва объяснила, почему устала от постоянного внимания мужчин, хотя считает себя очень общительной и дружелюбной. И это на самом деле так – при встрече девушка сразу же обняла Вячеслава и нашего фотографа Екатерину Смолихину. Видимо, неслучайно Найва родилась 14 февраля, в День всех влюбленных.
"Общественный транспорт у нас точно лучше"
Найва из богатой, по меркам Уганды, многодетной семьи из столицы страны Кампале. Родители девушки занимаются бизнесом. Вообще Угандой уже почти 40 лет управляет диктатор Кагута Мусевени. При нем-то страна сильно разделилась на богатых и бедных. По словам Найвы, ее семья принадлежит к первой категории, а политика и "кто там сколько правит" ее особо не интересует. Свою страну девушка в целом характеризует как развитую. Ну по меркам Африки, конечно. Кампала же, по ее словам, более современный город, чем Барнаул.
"Кампала – богатый город, он в несколько раз больше Барнаула. Там все ездят на дорогих авто, ровные дороги, хорошие гостиницы. Общественный транспорт у нас точно лучше. (Смеется.) В магазинах легко можно приобрести любую иностранную технику или дорогую одежду. Много ресторанов, парков и развлекательных центров. Конечно, бедных у нас тоже много, как и у вас. А разве в России в деревнях люди у вас живут не такие же нищие?" – интересуется Нассоло.
Найва с детства дружила с русскими, которых, как оказывается, в Уганде живет много. Причина – советское наследие: помогать строить коммунизм в страны Африки уезжали десятки тысяч человек. Многие из них остались жить в братской Уганде. Даже первый парень, с которым в школе встречалась девушка, был русским. Именно от него Найва узнала много о нашей стране и поняла, что хотела бы хоть раз побывать в ней. Два года назад, когда знакомые Найвы поехали учиться в Россию, темнокожая красавица решила, что это ее шанс. После окончания школы она подала документы в несколько вузов, но получила приглашение только от АлтГУ на направление "Математика и компьютерные науки".
"Я до этого ничего не знала о Барнауле. Собрала вещи и пересадкой через Москву добралась до вашего города. Барнаульский аэропорт оказался для меня самым маленьким из всех, что я когда-либо видела. Было очень страшно лететь: в России у меня не было знакомых. Спасибо, что в вузе предоставили комнату в общежитии и первое время помогали адаптироваться", – вспоминает Нассоло.
"Я не могла даже прочитать посадочный билет на русском"
Поначалу русский давался африканке очень тяжело. Это при том, что Найва налету схватывает иностранные языки: она в совершенстве владеет английским и бегло говорит на французском. Приходилось посещать преподавателей АлтГУ по семь-восемь часов в день.
"Я не могла даже прочитать посадочный билет на русском, вообще никакие документы. На улице обращалась к прохожим на английском, но люди ничего не понимали и просто молчали. Приходилось как можно быстрее осваивать ваш язык", – вспоминает Нассоло.
Обучение русскому для студентки продолжалось в общежитии АлтГУ уже в неформальной обстановке. От наших студентов, к слову, гостья из Уганды узнала, в каких ситуациях нужно применять то или иное матерное слово. Куда ж без этого! В общей сложности у Найвы год ушел на изучение русского языка и только потом ее зачислили в университет. Среди однокурсников были и иностранцы, в том числе из стран Африки. Это позволило девушке быстро освоиться и завести первых друзей в Барнауле.
Сейчас Найва уже легко читает произведения русских писателей (особенно ей понравились стихи Пушкина), хоть и продолжает говорить с сильным акцентом. При этом, как носитель английского языка, африканская красавица сама ведет занятия онлайн. В основном ее ученики – подростки и студенты.
"Ужас! Сибирь – самое холодное место на планете"
Привыкать к суровой сибирской зиме Найве оказалось еще тяжелее, чем учить русский. Раньше она видела снег только по телевизору. Когда он только выпал, девушка побежала на улицу посмотреть на это "чудо света". В легкой куртке!
"Ужас! Сибирь – самое холодное место на планете", – вспоминает студентка.
На улице замерзающую Найву встретила пенсионерка Галина и, словно Дед Мороз из сказки "Морозко", обратилась к студентке в духе "Тепло ли тебе, девица". Африканская гостья не стала скрывать, что замерзла, и бабушка пригласила ее к себе домой на чай с пирогами. С тех пор они подружились. Нассоло регулярно ходит в гости к бабе Гале (а она ее называет именно так) есть пельмени.
"Они такие вкусные!!! Баба Галя – мой близкий друг. Мои родственники живут далеко в Африке, я по ним очень скучаю. С родителями, братьями и сестрами говорим в основном по видеосвязи. Поэтому очень люблю ходить в гости к бабе Гале. Чувствую там себя как дома", – рассказывает девушка.
А вот лето в Сибири, отмечает Найва, намного жарче, чем в Уганде. Да-да, вы не поверите, но жительница Африки устала от палящего алтайского солнца!
"У нас летом комфортно, а у вас иногда такая жара стоит, что даже в тени от солнца не спрятаться. Очень жарко, не знаю, как вы тут живете. В июле прошлого года несколько дней были такими жаркими, думала, что не переживу их", – с улыбкой говорит девушка.
В целом Барнаул нравится Нассоло за то, что он "тихий и уютный". В Уганде же жизнь кипит 24 часа в сутки. Разочаровывает студентку отсутствие большого количества кафе и ресторанов. О себе Найва говорит, что очень любит вкусную еду, поэтому посетила все заведения Барнаула. Готовить же девушка не очень любит.
"Я обожаю есть! У вас такая вкусная еда. Мы в Уганде не голодали, тоже ели мясо, хлеб, но у вас продукты стоят намного дешевле. Вообще в Барнауле очень дешево жить, поэтому мне нравится ходить по кафе. У нас очень высокий курс доллара", – говорит девушка и добавляет, что ей тяжело следить за фигурой, но она очень старается. При возможности занимается спортом. Однако, глядя на точеную талию девушки, трудно поверить, что она любит пельмени.
А еще Найве не хватает большого количества парков в Барнауле. В родной Кампале можно выехать за пределы города и побывать на водопадах, погулять по холмам, посмотреть на диких животных. Однако гостья наслышана о красотах Горного Алтая и собирается туда съездить летом.
"Пока я ищу компанию. Слышала, что на Алтае очень красиво. Мне очень интересно посмотреть на ваши горы", – делает выводы девушка.
А еще Найва влюбилась в русских, которые, по ее мнению, "очень добрые и открытые".
"У африканцев есть стереотип о русских, что они все злые, агрессивные и не общительные. На самом деле все это не так. Русские – люди с душой. Я сразу влюбилась в Россию. Когда я только пришла в университет, то ко мне подходили незнакомые люди, предлагали помощь. Все такие добрые, очень любят иностранцев", – объяснила студентка.
Правда, по сравнению с жителями Уганды большинство барнаульцев все равно закрыты и не "раскрывают свою душу", считает Найва. В качестве примера девушка привела историю, когда она ехала в общественном транспорте и слушала музыку в наушниках. В какой-то момент Найва "погрузилась" в нирвану и начала танцевать на глазах других пассажиров. Они не оценили "порыв души" иностранки.
"Понимаешь, у нас в Африке ты можешь начать танцевать на улице и к тебе присоединятся все окружающие! Зато вы – русские – любите петь. Каждую пятницу или субботу студенты в общежитии берут гитары и поют песни. Так необычно", – поясняет девушка.
"Не мечтала о том, что стану моделью"
С момента приезда в Россию девушка ни разу не просила у родителей денег. В свободное от учебы время Найва участвует в фотосессиях и сотрудничает с известными брендами одежды. Руководители компаний обратили внимание на студентку после ее победы в конкурсе красоты модельного агентства Татьяны Жилиной "Мисс и Мистер Лето" в 2024 году. Найва не только получила заветную корону, ей начали звонить фотографы – причем не только из Барнаула – и приглашать стать моделью для съемок. В ближайшее время девушка должна стать рекламным лицом одного известного барнаульского торгового центра и на ее портреты будут смотреть тысячи барнаульцев. Благодаря этой подработке, а также репетиторству Найва оплачивает учебу, покупает одежду и не обращает внимания на цены в кафе.
"Я ни разу не просила у родителей денег. За учебу плачу сама. Съемки – это занятие для души. Когда я только прилетела из Уганды, то даже не мечтала о том, что стану моделью", – вспоминает Найва.
Не только Вячеслав Кондаков не устоял перед яркой и экзотической для Барнаула внешностью девушки. К студентке на улице регулярно "подкатывают" парни и пытаются познакомиться. В социальных сетях ей пишет так много поклонников, что пришлось даже закрыть страницы от посторонних. Найва признается, что устала от повышенного внимания мужчин. Впрочем, несколько раз она все же сходила на свидание, но парни ее разочаровали своей инфантильностью.
"Они какие-то были не очень серьезные. Сейчас я полностью сосредоточена на учебе и не ищу отношений. Мое сердце свободно. Не исключаю того, что легко могу встречаться с русским парнем. Главное, чтобы он был воспитанный", – считает девушка.
Сейчас Найва на втором курсе. Пока она не планирует работать по специальности. Несмотря на то, что математика дается студентке легко, она предпочла бы посвятить свою жизнь чему-то другому. Возможно, стать профессиональной фотомоделью. Также Найва не исключает, что останется жить в России навсегда. И дело не только в добрых людях: в Кампале якобы более дорогой уровень жизни. Оно и неудивительно – столица страны. Впрочем, красавица из Уганды не скрывает, что много денег ей сейчас не нужно. В основном – на оплату учебы, общежития и "вкусняшки" в кафе.
"Конечно, мне сложно жить одной, но я завела в университете много друзей. По улицам гуляют такие же студенты из Африки, как и я. Мы общаемся с ними, им тоже нравится жить в Барнауле. Не исключаю, что могу остаться здесь. Россия для меня – как второй дом", – сообщила девушка.
07:29:44 14-02-2025
То есть занимает чьё-то место в вузе? Раз не планирует??? Вот отправить её на отработку учителем математики в Зудилово или Повалиху! Хе-хе
08:54:34 14-02-2025
Бартоломео (07:29:44 14-02-2025) То есть занимает чьё-то место в вузе? Раз не планирует??? Во... Из поступающих в ВУЗ на технические специальности только процентов 5 осилят, закончат, пойдут работать, и не сменят профессию в первые 10 лет. А то и меньше. И нет никаких способов вычислить кто это будет. Остальные 95% они не только место занимают. Они создают нужную среду для 5%. Да и хоть какое-то образование получат и, возможно, применят. В целом повысят уровень общества, повысят планку для следующих. Это означает, надо привлекать больше студентов всеми способами и стараться удерживать их.
09:31:34 14-02-2025
Бартоломео (07:29:44 14-02-2025) То есть занимает чьё-то место в вузе? Раз не планирует??? Во... Написано же, что никто не ответил. Может и позвали, где был, обычно, недобор
10:09:06 14-02-2025
Бартоломео (07:29:44 14-02-2025) То есть занимает чьё-то место в вузе? Раз не планирует??? Во... Она на учителя не учится. Причем здесь вообще школа? Математика и компьютерные науки это IT - специальность.
21:51:18 14-02-2025
Гость (10:09:06 14-02-2025) Она на учителя не учится. Причем здесь вообще школа? Математ... IT и модельный бизнес , зашибись план Уолтер. Как швейцарские часы . p/s Но красивая. Хе-хе
07:41:49 14-02-2025
Прихехешка, чье место она занимает, если за учебу сама платит?
07:55:06 14-02-2025
И сколько в АГУ таких перелетных?
08:03:42 14-02-2025
Зелёная зима ещё ничего, а вот белая...
08:31:57 14-02-2025
Значит по режиму правления и развитию Россия от Уганды недалеко оторвалась
09:07:19 14-02-2025
Russkiy (08:31:57 14-02-2025) Значит по режиму правления и развитию Россия от Уганды недал... Догоним и перегоним Африку!!!
08:39:45 14-02-2025
Даже я, приехав сюда с другого региона, обогатил тут свой лексикон. А уж дочь ещё из садика новых крепких выражений принесла. Ну чего уж, жизнь суровая, без этого никак.
А героиня статьи симпатишная, умная и обеспеченная. "Занимая" чье-то место оплачивает ещё двоих. Своим примером мотивирует других учиться. Даже если по специальности не пойдёт (а зря, знания математики с годами не увядают, в отличии от внешности, и в перспективе прокормят лучше), то может хоть создаст здесь семью, разбавит генофонд 🤭
08:59:41 14-02-2025
Я не расист...
09:13:25 14-02-2025
Ну так-то красотка, кукла прям
09:26:39 14-02-2025
Странно.... Зачем едут в Сибирь, если в Африке так хорошо?
09:45:37 14-02-2025
Гость (09:26:39 14-02-2025) Странно.... Зачем едут в Сибирь, если в Африке так хорошо?... Зачем едут в Африку, если в Барнауле всё зашибись?
09:56:23 14-02-2025
Гость (09:45:37 14-02-2025) Зачем едут в Африку, если в Барнауле всё зашибись?... Как правило, на заработки едут
09:51:13 14-02-2025
Красивая!
10:17:14 14-02-2025
симпатичная девушка!
10:47:35 14-02-2025
Клёвая
10:52:57 14-02-2025
Кстати ,бывает часто,что выучившиеся здесь специалисты остаются здесь,например медики.Меня удивило,что наш аэропорт оказался самым маленьким,который она видела.Значит нас уже обогнала Африка по своему развитию.
11:28:37 14-02-2025
Афиноген (10:52:57 14-02-2025) Значит нас уже обогнала Африка по своему развитию.
Не все так просто в мире)) Посмотрите панорамы улиц Кампалы, полистайте википедию... 40% населения - подростки до 17 лет, куда деваются взрослые? На сайте Варламова есть обзор города - интересно почитать. Так что, Барнаул, имхо - неплохой вариант для переезда на ПМЖ
11:51:00 14-02-2025
Афиноген (10:52:57 14-02-2025) Кстати ,бывает часто,что выучившиеся здесь специалисты остаю...
а где она была? в Москве? ну тогда конечно))))
13:35:23 14-02-2025
Гость (11:51:00 14-02-2025) а где она была? в Москве? ну тогда конечно))))... Вы зря так думаете.Африка вам сегодня ,это не какое то там захолустье.У них вполне себе цивилизация-города,посовременней наших будут.В частности в Уганде.И что интересно,благоустроенная однокомнатная квартира в Кампале стоит 300-400тыс в переводе на наши.Знаю это через своего знакомого.Так что наши представления о том,что там отсталые дикари не соответствует сегодняшней реальности.
17:33:10 14-02-2025
Афиноген (10:52:57 14-02-2025) Кстати ,бывает часто,что выучившиеся здесь специалисты остаю... По уровню развития и качества общественного транспорта - точно обогнала ...
11:35:20 14-02-2025
Правильно, летела через Москву, там аэропорт больше. Меньше город - меньше аеропорт)
13:18:45 14-02-2025
Да сейчас достроят наш аэропорт, Дубайские - не ровня.
И комментаторы молодцы, без негатива. Кроме первого. Она в свои 19 лет больше тебя добилась уже в жизни.
13:39:42 14-02-2025
А я за перемещение умной молодежи по миру. Когда-то с моим ребенком в садик ходила девочка, так ее бабушка это сирийская студентка нашего медицинского. Вышла замуж за барнаульского парня и всю жизнь живет и работает в Барнауле. Интеллигентная приятная семья. Может и у героини этой статьи так сложится, ведь никто не знает за будущее. Удачи ей.
14:52:39 14-02-2025
Наконец-то Кандаков переключился с уголовников.
Не понимаю, зачем он популяризировал эту тему годами ранее.
16:27:43 14-02-2025
Гость (14:52:39 14-02-2025) Наконец-то Кандаков переключился с уголовников.Не понима...
повесточка такая была...
16:34:57 14-02-2025
Какая красавица!
17:55:35 14-02-2025
симпатяга! успехов ей во всем)
02:38:55 15-02-2025
Хорошая статья. Побольше таких на этом ресурсе.
12:31:05 18-02-2025
Какая красотка!!!!!
14:35:10 24-02-2025
Видел на днях на улице, действительно красивая девушка!