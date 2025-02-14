"Сразу влюбилась в Россию". История красотки из Уганды, приехавшей учиться в Барнаул

Знакомьтесь с Найвой Нассоло. Вы не сможете не влюбиться в эту очаровательную девушку

14 февраля 2025, 07:20, Вячеслав Кондаков

Студентка АлтГУ из Уганды Найва Нассоло / Фото: amic.ru

В Алтайском государственном университете учатся студенты более чем из 50 стран мира. Одна из них – 19-летняя уроженка Уганды, будущий математик Найва Нассоло. Девушка не только изучает интегралы и дифференциалы – параллельно она работает фотомоделью. Из-за своей необычной внешности Найва быстро стала одной из самых известных студенток АлтГУ. И действительно, глядя на красивую девушку с очаровательной белоснежной улыбкой (Найва так похожа на Холли Берри или Уитни Хьюстон!) сложно не влюбиться. Вот и журналист amic.ru Вячеслав Кондаков не устоял перед чарами африканской кудрявой красавицы и позвал ее попить кофе, а заодно узнать, как Найва живет в далеком и холодном сибирском городе. Кстати, девушка утверждает, что лето в Сибири намного жарче, чем в Африке! За кофе, воспоминаниями о родине и кокетством Найва объяснила, почему устала от постоянного внимания мужчин, хотя считает себя очень общительной и дружелюбной. И это на самом деле так – при встрече девушка сразу же обняла Вячеслава и нашего фотографа Екатерину Смолихину. Видимо, неслучайно Найва родилась 14 февраля, в День всех влюбленных.

"Общественный транспорт у нас точно лучше"

Найва из богатой, по меркам Уганды, многодетной семьи из столицы страны Кампале. Родители девушки занимаются бизнесом. Вообще Угандой уже почти 40 лет управляет диктатор Кагута Мусевени. При нем-то страна сильно разделилась на богатых и бедных. По словам Найвы, ее семья принадлежит к первой категории, а политика и "кто там сколько правит" ее особо не интересует. Свою страну девушка в целом характеризует как развитую. Ну по меркам Африки, конечно. Кампала же, по ее словам, более современный город, чем Барнаул.

"Кампала – богатый город, он в несколько раз больше Барнаула. Там все ездят на дорогих авто, ровные дороги, хорошие гостиницы. Общественный транспорт у нас точно лучше. (Смеется.) В магазинах легко можно приобрести любую иностранную технику или дорогую одежду. Много ресторанов, парков и развлекательных центров. Конечно, бедных у нас тоже много, как и у вас. А разве в России в деревнях люди у вас живут не такие же нищие?" – интересуется Нассоло.

Найва с детства дружила с русскими, которых, как оказывается, в Уганде живет много. Причина – советское наследие: помогать строить коммунизм в страны Африки уезжали десятки тысяч человек. Многие из них остались жить в братской Уганде. Даже первый парень, с которым в школе встречалась девушка, был русским. Именно от него Найва узнала много о нашей стране и поняла, что хотела бы хоть раз побывать в ней. Два года назад, когда знакомые Найвы поехали учиться в Россию, темнокожая красавица решила, что это ее шанс. После окончания школы она подала документы в несколько вузов, но получила приглашение только от АлтГУ на направление "Математика и компьютерные науки".

"Я до этого ничего не знала о Барнауле. Собрала вещи и пересадкой через Москву добралась до вашего города. Барнаульский аэропорт оказался для меня самым маленьким из всех, что я когда-либо видела. Было очень страшно лететь: в России у меня не было знакомых. Спасибо, что в вузе предоставили комнату в общежитии и первое время помогали адаптироваться", – вспоминает Нассоло.

Найва Нассоло/Фото: со страницы девушки в "ВКонтакте"

"Я не могла даже прочитать посадочный билет на русском"

Поначалу русский давался африканке очень тяжело. Это при том, что Найва налету схватывает иностранные языки: она в совершенстве владеет английским и бегло говорит на французском. Приходилось посещать преподавателей АлтГУ по семь-восемь часов в день.

"Я не могла даже прочитать посадочный билет на русском, вообще никакие документы. На улице обращалась к прохожим на английском, но люди ничего не понимали и просто молчали. Приходилось как можно быстрее осваивать ваш язык", – вспоминает Нассоло.

Обучение русскому для студентки продолжалось в общежитии АлтГУ уже в неформальной обстановке. От наших студентов, к слову, гостья из Уганды узнала, в каких ситуациях нужно применять то или иное матерное слово. Куда ж без этого! В общей сложности у Найвы год ушел на изучение русского языка и только потом ее зачислили в университет. Среди однокурсников были и иностранцы, в том числе из стран Африки. Это позволило девушке быстро освоиться и завести первых друзей в Барнауле.

Сейчас Найва уже легко читает произведения русских писателей (особенно ей понравились стихи Пушкина), хоть и продолжает говорить с сильным акцентом. При этом, как носитель английского языка, африканская красавица сама ведет занятия онлайн. В основном ее ученики – подростки и студенты.

Найва Нассоло / Фото: amic.ru

"Ужас! Сибирь – самое холодное место на планете"

Привыкать к суровой сибирской зиме Найве оказалось еще тяжелее, чем учить русский. Раньше она видела снег только по телевизору. Когда он только выпал, девушка побежала на улицу посмотреть на это "чудо света". В легкой куртке!

"Ужас! Сибирь – самое холодное место на планете", – вспоминает студентка.

На улице замерзающую Найву встретила пенсионерка Галина и, словно Дед Мороз из сказки "Морозко", обратилась к студентке в духе "Тепло ли тебе, девица". Африканская гостья не стала скрывать, что замерзла, и бабушка пригласила ее к себе домой на чай с пирогами. С тех пор они подружились. Нассоло регулярно ходит в гости к бабе Гале (а она ее называет именно так) есть пельмени.

"Они такие вкусные!!! Баба Галя – мой близкий друг. Мои родственники живут далеко в Африке, я по ним очень скучаю. С родителями, братьями и сестрами говорим в основном по видеосвязи. Поэтому очень люблю ходить в гости к бабе Гале. Чувствую там себя как дома", – рассказывает девушка.

А вот лето в Сибири, отмечает Найва, намного жарче, чем в Уганде. Да-да, вы не поверите, но жительница Африки устала от палящего алтайского солнца!

"У нас летом комфортно, а у вас иногда такая жара стоит, что даже в тени от солнца не спрятаться. Очень жарко, не знаю, как вы тут живете. В июле прошлого года несколько дней были такими жаркими, думала, что не переживу их", – с улыбкой говорит девушка.

В целом Барнаул нравится Нассоло за то, что он "тихий и уютный". В Уганде же жизнь кипит 24 часа в сутки. Разочаровывает студентку отсутствие большого количества кафе и ресторанов. О себе Найва говорит, что очень любит вкусную еду, поэтому посетила все заведения Барнаула. Готовить же девушка не очень любит.

"Я обожаю есть! У вас такая вкусная еда. Мы в Уганде не голодали, тоже ели мясо, хлеб, но у вас продукты стоят намного дешевле. Вообще в Барнауле очень дешево жить, поэтому мне нравится ходить по кафе. У нас очень высокий курс доллара", – говорит девушка и добавляет, что ей тяжело следить за фигурой, но она очень старается. При возможности занимается спортом. Однако, глядя на точеную талию девушки, трудно поверить, что она любит пельмени.

А еще Найве не хватает большого количества парков в Барнауле. В родной Кампале можно выехать за пределы города и побывать на водопадах, погулять по холмам, посмотреть на диких животных. Однако гостья наслышана о красотах Горного Алтая и собирается туда съездить летом.

"Пока я ищу компанию. Слышала, что на Алтае очень красиво. Мне очень интересно посмотреть на ваши горы", – делает выводы девушка.

Фотосессия Найвы Нассоло / Фото: из личного архива девушки

А еще Найва влюбилась в русских, которые, по ее мнению, "очень добрые и открытые".

"У африканцев есть стереотип о русских, что они все злые, агрессивные и не общительные. На самом деле все это не так. Русские – люди с душой. Я сразу влюбилась в Россию. Когда я только пришла в университет, то ко мне подходили незнакомые люди, предлагали помощь. Все такие добрые, очень любят иностранцев", – объяснила студентка.

Правда, по сравнению с жителями Уганды большинство барнаульцев все равно закрыты и не "раскрывают свою душу", считает Найва. В качестве примера девушка привела историю, когда она ехала в общественном транспорте и слушала музыку в наушниках. В какой-то момент Найва "погрузилась" в нирвану и начала танцевать на глазах других пассажиров. Они не оценили "порыв души" иностранки.

"Понимаешь, у нас в Африке ты можешь начать танцевать на улице и к тебе присоединятся все окружающие! Зато вы – русские – любите петь. Каждую пятницу или субботу студенты в общежитии берут гитары и поют песни. Так необычно", – поясняет девушка.

"Не мечтала о том, что стану моделью"

С момента приезда в Россию девушка ни разу не просила у родителей денег. В свободное от учебы время Найва участвует в фотосессиях и сотрудничает с известными брендами одежды. Руководители компаний обратили внимание на студентку после ее победы в конкурсе красоты модельного агентства Татьяны Жилиной "Мисс и Мистер Лето" в 2024 году. Найва не только получила заветную корону, ей начали звонить фотографы – причем не только из Барнаула – и приглашать стать моделью для съемок. В ближайшее время девушка должна стать рекламным лицом одного известного барнаульского торгового центра и на ее портреты будут смотреть тысячи барнаульцев. Благодаря этой подработке, а также репетиторству Найва оплачивает учебу, покупает одежду и не обращает внимания на цены в кафе.

Найва Нассоло / Фото из личного архива девушки

"Я ни разу не просила у родителей денег. За учебу плачу сама. Съемки – это занятие для души. Когда я только прилетела из Уганды, то даже не мечтала о том, что стану моделью", – вспоминает Найва.

Не только Вячеслав Кондаков не устоял перед яркой и экзотической для Барнаула внешностью девушки. К студентке на улице регулярно "подкатывают" парни и пытаются познакомиться. В социальных сетях ей пишет так много поклонников, что пришлось даже закрыть страницы от посторонних. Найва признается, что устала от повышенного внимания мужчин. Впрочем, несколько раз она все же сходила на свидание, но парни ее разочаровали своей инфантильностью.

"Они какие-то были не очень серьезные. Сейчас я полностью сосредоточена на учебе и не ищу отношений. Мое сердце свободно. Не исключаю того, что легко могу встречаться с русским парнем. Главное, чтобы он был воспитанный", – считает девушка.

Сейчас Найва на втором курсе. Пока она не планирует работать по специальности. Несмотря на то, что математика дается студентке легко, она предпочла бы посвятить свою жизнь чему-то другому. Возможно, стать профессиональной фотомоделью. Также Найва не исключает, что останется жить в России навсегда. И дело не только в добрых людях: в Кампале якобы более дорогой уровень жизни. Оно и неудивительно – столица страны. Впрочем, красавица из Уганды не скрывает, что много денег ей сейчас не нужно. В основном – на оплату учебы, общежития и "вкусняшки" в кафе.

"Конечно, мне сложно жить одной, но я завела в университете много друзей. По улицам гуляют такие же студенты из Африки, как и я. Мы общаемся с ними, им тоже нравится жить в Барнауле. Не исключаю, что могу остаться здесь. Россия для меня – как второй дом", – сообщила девушка.