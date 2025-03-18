Среди российских туристов в Египте случилась вспышка ротавирусной инфекции

Причиной могла стать вода — только от ее запаха людей тошнит

18 марта 2025, 14:51, ИА Амител

Врачи / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Масштабная эпидемия ротавируса произошла среди россиян на курорте в Египте. Как сообщает Telegram-канал Shot, вспышка зафиксирована на курорте Макади, в 35 км к югу от Хургады.

Десятки россиян пожаловались на сильный вирус, симптомы которого проявляются через три-пять дней после прилета. У людей начинается сильная рвота, диарея, случаются обмороки. Туристов увозят в местные больницы – у нескольких из них подтвердили ротавирусную инфекцию.

По словам отдыхающих, причиной вспышки заболевания может быть качество воды, от одного запаха которой начинает тошнить. У детей появляются высыпания на лице и шелушится кожа. По словам одной из матерей, у ее дочери поднялась высокая температура: в больнице местные врачи сначала прокапали ребенка неизвестным препаратом, а после чуть не удалили аппендикс, поставив неверный диагноз. Долечивать ребенка пришлось в номере.

После массовой вспышки в один из отелей на Макади приехала делегация с докторами в составе, после чего сотрудники массово начали работать в одноразовых перчатках.