НОВОСТИПроисшествия

Среди российских туристов в Египте случилась вспышка ротавирусной инфекции

Причиной могла стать вода — только от ее запаха людей тошнит

18 марта 2025, 14:51, ИА Амител

Врачи / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Врачи / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Масштабная эпидемия ротавируса произошла среди россиян на курорте в Египте. Как сообщает Telegram-канал Shot, вспышка зафиксирована на курорте Макади, в 35 км к югу от Хургады.

Десятки россиян пожаловались на сильный вирус, симптомы которого проявляются через три-пять дней после прилета. У людей начинается сильная рвота, диарея, случаются обмороки. Туристов увозят в местные больницы – у нескольких из них подтвердили ротавирусную инфекцию.

По словам отдыхающих, причиной вспышки заболевания может быть качество воды, от одного запаха которой начинает тошнить. У детей появляются высыпания на лице и шелушится кожа. По словам одной из матерей, у ее дочери поднялась высокая температура: в больнице местные врачи сначала прокапали ребенка неизвестным препаратом, а после чуть не удалили аппендикс, поставив неверный диагноз. Долечивать ребенка пришлось в номере.

После массовой вспышки в один из отелей на Макади приехала делегация с докторами в составе, после чего сотрудники массово начали работать в одноразовых перчатках.

Туризм Происшествия

Комментарии 10

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Гость

15:00:56 18-03-2025

Надо было в Анапу ехать.

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Гость

15:04:44 18-03-2025

Гость (15:00:56 18-03-2025) Надо было в Анапу ехать.... Добро пожаловать на курорты Краснодарского края!

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Гость

15:06:41 18-03-2025

Гость (15:00:56 18-03-2025) Надо было в Анапу ехать.... в гудроне купаться

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Гость

15:22:08 18-03-2025

Гость (15:06:41 18-03-2025) в гудроне купаться... Зато без ротовируса)

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Гость

15:54:53 18-03-2025

Гость (15:22:08 18-03-2025) Зато без ротовируса)... Убиравший мазут волонтер умер в Анапе. Парню было всего 17 лет.

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Гость

20:43:43 18-03-2025

Гость (15:54:53 18-03-2025) Убиравший мазут волонтер умер в Анапе. Парню было всего 17 ... У него астма была. А так, токсичны все углеводороды, в том числе бензин и керосин. Парень ниже верно сказал. Гудрон в детстве жевали, так как жвачек в СССР почти не было. Появлялись только когда приезжал чешский лунапарк.

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Гость

15:37:50 18-03-2025

Гость (15:06:41 18-03-2025) в гудроне купаться... От него хоть не тошнит. Его жевать можно )

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Гость

16:29:40 18-03-2025

Всех туристов на карантин
В платные палаты

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Гость

21:45:35 18-03-2025

на Алтае на каждой базе по 3 раза в сезон ротовирус - и что?! делают проблему на пустом месте

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Гость

00:34:41 19-03-2025

Редкий случай когда они не привезли это хабар домой

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