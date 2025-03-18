Среди российских туристов в Египте случилась вспышка ротавирусной инфекции
Причиной могла стать вода — только от ее запаха людей тошнит
18 марта 2025, 14:51, ИА Амител
Масштабная эпидемия ротавируса произошла среди россиян на курорте в Египте. Как сообщает Telegram-канал Shot, вспышка зафиксирована на курорте Макади, в 35 км к югу от Хургады.
Десятки россиян пожаловались на сильный вирус, симптомы которого проявляются через три-пять дней после прилета. У людей начинается сильная рвота, диарея, случаются обмороки. Туристов увозят в местные больницы – у нескольких из них подтвердили ротавирусную инфекцию.
По словам отдыхающих, причиной вспышки заболевания может быть качество воды, от одного запаха которой начинает тошнить. У детей появляются высыпания на лице и шелушится кожа. По словам одной из матерей, у ее дочери поднялась высокая температура: в больнице местные врачи сначала прокапали ребенка неизвестным препаратом, а после чуть не удалили аппендикс, поставив неверный диагноз. Долечивать ребенка пришлось в номере.
После массовой вспышки в один из отелей на Макади приехала делегация с докторами в составе, после чего сотрудники массово начали работать в одноразовых перчатках.
15:00:56 18-03-2025
Надо было в Анапу ехать.
15:04:44 18-03-2025
Гость (15:00:56 18-03-2025) Надо было в Анапу ехать.... Добро пожаловать на курорты Краснодарского края!
15:06:41 18-03-2025
Гость (15:00:56 18-03-2025) Надо было в Анапу ехать.... в гудроне купаться
15:22:08 18-03-2025
Гость (15:06:41 18-03-2025) в гудроне купаться... Зато без ротовируса)
15:54:53 18-03-2025
Гость (15:22:08 18-03-2025) Зато без ротовируса)... Убиравший мазут волонтер умер в Анапе. Парню было всего 17 лет.
20:43:43 18-03-2025
Гость (15:54:53 18-03-2025) Убиравший мазут волонтер умер в Анапе. Парню было всего 17 ... У него астма была. А так, токсичны все углеводороды, в том числе бензин и керосин. Парень ниже верно сказал. Гудрон в детстве жевали, так как жвачек в СССР почти не было. Появлялись только когда приезжал чешский лунапарк.
15:37:50 18-03-2025
Гость (15:06:41 18-03-2025) в гудроне купаться... От него хоть не тошнит. Его жевать можно )
16:29:40 18-03-2025
Всех туристов на карантин
В платные палаты
21:45:35 18-03-2025
на Алтае на каждой базе по 3 раза в сезон ротовирус - и что?! делают проблему на пустом месте
00:34:41 19-03-2025
Редкий случай когда они не привезли это хабар домой