Средний чек на автотовары в России вырос почти наполовину

Самыми популярными товарами стали запчасти

28 октября 2024, 22:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

В первый месяц осени 2024 года средний чек на товары для автомобилей составил 7400 рублей, согласно данным "Чек Индекса", опубликованным "Известиями".

По сравнению с прошлым годом рост составил 41%, а количество покупок увеличилось на 3%.

Наиболее востребованными товарами для автомобилей стали запасные части, смазочные материалы, автохимия, аксессуары и дополнительное оборудование.

Стоит отметить, что эти тенденции особенно ярко проявились в сегменте запчастей для автомобилей китайского производства. Средняя стоимость товаров в этом сегменте превысила прошлогодний уровень более чем на 30%.