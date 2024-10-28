Средний чек на автотовары в России вырос почти наполовину
Самыми популярными товарами стали запчасти
28 октября 2024, 22:10, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236
В первый месяц осени 2024 года средний чек на товары для автомобилей составил 7400 рублей, согласно данным "Чек Индекса", опубликованным "Известиями".
По сравнению с прошлым годом рост составил 41%, а количество покупок увеличилось на 3%.
Наиболее востребованными товарами для автомобилей стали запасные части, смазочные материалы, автохимия, аксессуары и дополнительное оборудование.
Стоит отметить, что эти тенденции особенно ярко проявились в сегменте запчастей для автомобилей китайского производства. Средняя стоимость товаров в этом сегменте превысила прошлогодний уровень более чем на 30%.
13:31:46 29-10-2024
Купил воздушный фильтр 500 рублей, через неделю он уже стоил 850 рублей, а в другом магазине он пылится за 1200.