В России подорожали смартфоны на 12%
Средняя цена на новые устройства выросла на 1,7 тыс. рублей
28 октября 2024, 10:45, ИА Амител
За первые девять месяцев 2024 года смартфоны в России подорожали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщают "Известия".
Цены на новые устройства в среднем выросли на 1,7 тыс. рублей – с 21,2 до 23,9 тыс. рублей.
Среди причин выделяют увеличение курса доллара и ключевой ставки. Это повлияло на стоимость логистики и заемных средств для поставщиков и ретейлеров.
Умеренный рост цен на электронику ожидают к Новому году. Спрос на электронные устройства традиционно увеличивается в преддверии праздничного сезона, однако после его завершения цены стабилизируются. В начале 2025 года можно ожидать более спокойную ценовую динамику – спрос возвращается к привычному уровню, а ретейлеры предлагают скидки на прошлогодние модели.
10:50:46 28-10-2024
Печально
11:14:25 28-10-2024
Слава богу, что благодаря импортозамещению и грамотному контролю бюджетных средств, за эти 10 лет у нас появились собственное производство смартфонов и гибких планшетов.
11:29:32 28-10-2024
Гость из будущего (11:14:25 28-10-2024) Слава богу, что благодаря импортозамещению и грамотному конт... Собственное производство смартфонов и планшетов? А почему вы сразу про переселение человека на Марс не спрашиваете? Вы понимаете, что техпроцесс на котором изготавливаются современные чипы - это не просто цифры 5 нанометров, 3 нанометра, это самый сложнейший комплекс инженерных технологий? А вы в курсе, что нам санкциями заблокирована возможность покупать станки или технологии? А вы знаете, что создание собственных технологий - это десятками лет достигается и затратами в сотни миллиардов долларов? Ну, это равносильно как если бы вы спросили - а че Мону Лизу не смогли нарисовать? Ну или почему каждый автомобиль в мире не такой как Бугатти Вейрон? Ваш ёрничание очень некрасиво выглядит. Финны Нокию прозябали, а амеры Интел - а че они такие растяпы, а че они не смогли?
12:11:52 28-10-2024
Гость (11:29:32 28-10-2024) Собственное производство смартфонов и планшетов? А почему вы... 1. Нашему "импортозамещению" не пара-тройка лет, как санкциям. Кто-то мешал все
эти годы что-то делать? 2. Да, при нынешнем этапе развития общества замкнутый цикл производства мало-мальски сложных в техническом отношении вещей в одной отдельно взятой стране - это утопия. Вернее, это можно сделать, но по технологиям двадцати- - тридцатилетней давности. 3. Так вроде все говорят, что санкции нам только на пользу, нет?
14:06:06 28-10-2024
Гость (12:11:52 28-10-2024) 1. Нашему "импортозамещению" не пара-тройка лет, как санкция... И вот опять - сарказм и ехидство… Да вам то какая радость, что с технологиями сейчас тяжело? Кстати, исторической правды ради: санкциям по окраинным соседям уже 10 лет, а санкциям по отказу в поставке высокотехнологической продукции в сфере обороны (а ИТ сфера считается оборонной) - вечность по современным меркам - более 20 лет. Я просто приведу пример фотолитографии для чипов. Голландская АСМЛ потратила более 25 лет и около 100 млрд долларов. Оценки затрат для России - 500-600 млрд.
17:23:36 28-10-2024
Гость (14:06:06 28-10-2024) И вот опять - сарказм и ехидство… Да вам то какая радость, ч... Да при чем тут сарказм-то, если наше руководство о том что санкции только в радость, трындит на всех уровнях. Хотя ежу понятно, что без кооперации нынче никуда, это тупиковый путь. Что, собственно, и показывает тот же нынешний КАМАЗ, ВАЗ или Ростсельмаш. Да, что-то производить можно. Насколько это "что-то" будет современным - даже не вопрос. Сколько раз у нас уже переносили производство "суверенного" МС-21, не напомните? Так что это не сарказм, это констатация клинического факта - нельзя произвести ничего современного в отдельно взятой стране за железным занавесом. Ну и вишенкой на торте - если б не поголовное воровство, может, что-то бы и произвели. Но у нас же как обычно - "При создании отечественного планшета дочкой Роснано похищено 13 млрд рублей". В этом что, виноват мой, с позволения сказать, сарказм? Или все же кто-то другой?
12:36:26 28-10-2024
Гость (11:29:32 28-10-2024) Собственное производство смартфонов и планшетов? А почему вы... Чубайс тряс своим планшетом, обещал наладить производство, еще был предзаказ на ё-мобиль, и много чего другого, а санкций тогда не было.
12:41:36 28-10-2024
Гость (11:29:32 28-10-2024) Собственное производство смартфонов и планшетов? А почему вы...
В Калиниградской области запустили производство отечественных смарфонов.
13:26:46 28-10-2024
Гость (12:41:36 28-10-2024) В Калиниградской области запустили производство отечеств... Сборку) Нигде про производство не пишут. "Под 5,7-дюймовым дисплеем прячутся четыре гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта внутренней памяти, 8-ядерный процессор, аккумулятор на пять тысяч миллиампер-час, "фронталка" на восемь мегапикселей и основная камера на 13 мегапикселей. Есть тут популярные модули связи от 2G до LTE, Wi-Fi, и даже мини-джек 3,5 миллиметра для любителей подключать проводные наушники не забыли." А теперь расскажите, кто у нас в стране все эти запчасти производит.
11:56:26 28-10-2024
Вы понимаете, что техпроцесс на котором изготавливаются современные чипы - это не просто цифры 5 нанометров, 3 нанометра, это самый сложнейший комплекс инженерных технологий? А вы в курсе, что нам санкциями заблокирована возможность покупать станки или технологии? А вы знаете, что создание собственных технологий - это десятками лет достигается и затратами в сотни миллиардов долларов?---------- Анатолий Борисович Чубайс? Это вы? 😆
12:02:45 28-10-2024
АлиЭкспресс нас спасёт, это друга планета на которой стабильность.
14:58:53 28-10-2024
У нас даже телевизоры не умеют делать. Залез во внутрь российского телевизора, а там все детали импортные.
15:25:57 28-10-2024
Набиуллина назвала рост цен в России следствием перегрева спроса???