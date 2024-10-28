В России подорожали смартфоны на 12%

Средняя цена на новые устройства выросла на 1,7 тыс. рублей

28 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Экран телефона / Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev

За первые девять месяцев 2024 года смартфоны в России подорожали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщают "Известия".

Цены на новые устройства в среднем выросли на 1,7 тыс. рублей – с 21,2 до 23,9 тыс. рублей.

Среди причин выделяют увеличение курса доллара и ключевой ставки. Это повлияло на стоимость логистики и заемных средств для поставщиков и ретейлеров.

Умеренный рост цен на электронику ожидают к Новому году. Спрос на электронные устройства традиционно увеличивается в преддверии праздничного сезона, однако после его завершения цены стабилизируются. В начале 2025 года можно ожидать более спокойную ценовую динамику – спрос возвращается к привычному уровню, а ретейлеры предлагают скидки на прошлогодние модели.