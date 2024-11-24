Средний чек на покупку в России вырос на 40%

Популярным способом оплаты является СБП

24 ноября 2024, 11:55, ИА Амител

Магазин / Фото: pxhere.com/ru/photo/1152059

Средний чек покупки по банковской карте в январе – октябре вырос до 1,9 тыс. руб., что на 40% выше, чем в 2023 году. Данные об этом предоставила эквайринговая сеть банка "Русский стандарт".

В платежах через Систему быстрых платежей (СБП) средний чек снизился до 911 руб. с 1276 руб. годом ранее.

В карточных платежах преобладает офлайн (73% против 27%), а в платежах через СБП – онлайн (75% против 25%). В онлайне средний чек выше – 2425 руб. против 1734 руб., в СБП – 1193 руб. против 817 руб.

Эксперты "Русского стандарта" объяснили, что популярность СБП объясняется частыми одиночными платежами на небольшие суммы при онлайн-шопинге.

В исследовании были изучены данные эквайринговой сети банка "Русский стандарт" о покупках по картам и через СБП за 2024 и 2023 годы, пишет ТАСС.