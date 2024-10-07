В России подорожает технический осмотр авто

Решение о поднятии цен уже приняли в ряде российских регионов

07 октября 2024, 15:02, ИА Амител

Приборная панель автомобиля / Фото: unsplash.com

Российских автомобилистов ждет повышение стоимости техосмотра, так как в регионах РФ началась кампания по ежегодной индексации тарифов. Об этом пишет "Ъ".

По информации издания, о поднятии цен уже заявили в пяти субъектах страны: в Тюменской, Ростовской и Амурской областях, Ставрополье, Еврейской автономной области. Кроме того, подготовлены проекты от властей Самарской области и Мордовии.

В среднем в этих регионах цена на техосмотр выросла на 7,3-7,4%. Самые низкие цены – в Тюменской области: 1096 рублей. Действовать обновленные тарифы начнут уже с 1 января 2025 года.

Сами расценки должны установить во всех регионах не позднее 20 декабря. В 2023 году средний рост тарифов составил 12%.