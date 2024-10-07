В России подорожает технический осмотр авто
Решение о поднятии цен уже приняли в ряде российских регионов
07 октября 2024, 15:02, ИА Амител
Российских автомобилистов ждет повышение стоимости техосмотра, так как в регионах РФ началась кампания по ежегодной индексации тарифов. Об этом пишет "Ъ".
По информации издания, о поднятии цен уже заявили в пяти субъектах страны: в Тюменской, Ростовской и Амурской областях, Ставрополье, Еврейской автономной области. Кроме того, подготовлены проекты от властей Самарской области и Мордовии.
В среднем в этих регионах цена на техосмотр выросла на 7,3-7,4%. Самые низкие цены – в Тюменской области: 1096 рублей. Действовать обновленные тарифы начнут уже с 1 января 2025 года.
Сами расценки должны установить во всех регионах не позднее 20 декабря. В 2023 году средний рост тарифов составил 12%.
15:57:51 07-10-2024
нужно сдерживать хамские аппетиты продавцов законодательно. Ну и заведите "своего" сервисника, совет молодым водителям. Сможете долго продуктивно работать не по космо-ценам.
19:12:21 07-10-2024
Гость (15:57:51 07-10-2024) нужно сдерживать хамские аппетиты продавцов законодательно. ... Причем здесь сервисное? Техосмотр и техобслуживание совершенно разные вещи
19:58:29 07-10-2024
ты, болезный, техосмотр от ремонта не отличаешь? Прими таблетки, советчик.
09:38:08 08-10-2024
Надо сделать не меньше 10 тыс. Тогда нищеброды без своих ипотечных жоповозок останутся и проблема с пробками по утрам и вечерам будет решена!