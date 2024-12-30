Средний размер пенсии по старости в 2025 году назвали в Госдуме

Он составит около 24 тыс. рублей

30 декабря 2024, 21:20, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Около 24 тыс. рублей составит средний размер пенсии по старости в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости депутат со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина (фракция "Единая Россия").

"В следующем (2025. – Прим. ред.) году средний размер страховой пенсии по старости составит 24 059,12 рубля", – заявил Чаплин.

Ранее депутат отмечал, что страховые пенсии в РФ вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года. Такая мера затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.