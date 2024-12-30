Средний размер пенсии по старости в 2025 году назвали в Госдуме
Он составит около 24 тыс. рублей
30 декабря 2024, 21:20, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Около 24 тыс. рублей составит средний размер пенсии по старости в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости депутат со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина (фракция "Единая Россия").
"В следующем (2025. – Прим. ред.) году средний размер страховой пенсии по старости составит 24 059,12 рубля", – заявил Чаплин.
Ранее депутат отмечал, что страховые пенсии в РФ вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года. Такая мера затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.
21:38:03 30-12-2024
Да уж...
21:54:54 30-12-2024
"Средний и около"
Целых 200 Евро так-то
21:55:10 30-12-2024
Это Чарли Чаплин опять статистикой пользуется?
Кто-то в 40 - 50 лет уходит на пенсию размер которой 60-150 тысяч рублей (Судьи, прокурорские, следственный комитет, Фсб и другие силовики). А кто-то в 65-70 лет социальную пенсию получает в размере 7 тысяч рублей. Вот в среднем и выходит 24 тысячи вроде. Балоболы одним словом.
08:17:18 31-12-2024
Гость (21:55:10 30-12-2024) Это Чарли Чаплин опять статистикой пользуется?Кто-то в 4... Все правильно! Кто-то ест мясо, кто-то капусту, а вместе (в среднем) едят голубцы...
11:50:25 31-12-2024
Гость (21:55:10 30-12-2024) Это Чарли Чаплин опять статистикой пользуется?Кто-то в 4... минимальная социальная пенсия 13+ тыс.
14:59:19 31-12-2024
Элен без ребят (11:50:25 31-12-2024) минимальная социальная пенсия 13+ тыс.... 12608 в алтайском крае, что много?
18:23:32 31-12-2024
Гость (14:59:19 31-12-2024) 12608 в алтайском крае, что много?... а разве я писала, что много?
22:21:44 30-12-2024
Пенсионеры предпочли бы советские цены и советскую пенсию "всего" в 120 рублей, чья покупательная способность кратно превосходила покупательную способность обещаемой буржуинской пенсии аж в 24 тысячи(!), которая, не будь предусмотрительной деноминации, вообще составила бы астрономическую сумму в 24 МЛН ("на зависть" западному старичью!)...
21:02:04 31-12-2024
Гость (22:21:44 30-12-2024) Пенсионеры предпочли бы советские цены и советскую пенсию "в... А пенсию колхозника в 25 руб. ты бы не предпочел? И вообще, 120 руб. это была зарплата инженера, врача, если что. Средняя пенсия в конце 80-х годов была 60-70 руб., зависела от стажа и его непрерывности.
Поражают люди, которые не жили ни дня в СССР, а пишут всякую чушь...достали уже.
21:29:29 31-12-2024
Гость (21:02:04 31-12-2024) Поражают люди, которые не жили ни дня в СССР, а пишут всякую чушь...достали уже.
Вы ножкой топнули?
12:56:59 01-01-2025
Гость (21:02:04 31-12-2024) А пенсию колхозника в 25 руб. ты бы не предпочел? И вообще, ... Я жила в 80-е. Мама пошла на пенсию в 1985 - 132 рубля. Отец в 1987 - 120 рублей.
07:44:27 31-12-2024
Депутатов прямо гордость распирает за то как зажируют теперь пенсионеры
17:15:45 31-12-2024
У кого пенсия ниже средней, они так и будет, как у того осла, которому привязали морковку перед носом хочет догнать, а не может.