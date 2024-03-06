Средний размер зарплаты в Бийске вырастет почти до 50 тысяч рублей
Такие данные озвучили в плане-прогнозе социально-экономического развития города на ближайшие три года
06 марта 2024, 20:10, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
В 2024 году средний уровень зарплаты в Бийске может увеличиться до 49 тысяч рублей. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Такие данные местные чиновники представили в плане-прогнозе социально-экономического развития города на ближайшие три года.
Отмечается, что изменения в зарплате коснутся работников крупных и средних предприятий города.
При этом, согласно данным управления стратегического развития и экономики Бийска, в первом полугодии 2023 года средний размер зарплаты составил 33 тысячи рублей.
20:46:00 06-03-2024
ну так давайте подождем 2025 и накажем заявителей если их прогноз не оправдается...
22:13:37 06-03-2024
Инфляция все сожрала...50 тыс руб это уже ни о чем
11:03:26 07-03-2024
ну все, бийчане, готовьтесь, скоро к вам полбарнаула за ЗП понаедет :)