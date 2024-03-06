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Средний размер зарплаты в Бийске вырастет почти до 50 тысяч рублей

Такие данные озвучили в плане-прогнозе социально-экономического развития города на ближайшие три года

06 марта 2024, 20:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

В 2024 году средний уровень зарплаты в Бийске может увеличиться до 49 тысяч рублей. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Такие данные местные чиновники представили в плане-прогнозе социально-экономического развития города на ближайшие три года.

Отмечается, что изменения в зарплате коснутся работников крупных и средних предприятий города.

При этом, согласно данным управления стратегического развития и экономики Бийска, в первом полугодии 2023 года средний размер зарплаты составил 33 тысячи рублей.

Бийск зарплаты

Комментарии 3

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Гость

20:46:00 06-03-2024

ну так давайте подождем 2025 и накажем заявителей если их прогноз не оправдается...

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Георгий

22:13:37 06-03-2024

Инфляция все сожрала...50 тыс руб это уже ни о чем

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Элен без ребят

11:03:26 07-03-2024

ну все, бийчане, готовьтесь, скоро к вам полбарнаула за ЗП понаедет :)

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