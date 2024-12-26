Житель Алтая за год может купить четыре квадратных метра в новостройке

Жилье на Алтае стало одним из наименее доступных

26 декабря 2024, 10:14, ИА Амител

Многоквартирный дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/104450

Среднестатистический россиянин может приобрести около четырех квадратных метров в новостройках на свой годовой заработок. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на исследование KEY CAPITAL.

Среднедушевой доход в ноябре составил более 60 тысяч рублей в месяц – 720 тысяч рублей в год. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 180 тысяч рублей.

"Одним из наименее доступных стало жилье на Алтае, где на годовой доход житель в среднем может купить лишь четыре квадратных метра", – следует из данных.

Лидерами по доступности жилья стали жители Чечни, где средняя стоимость квадратного метра составляет около 40 тысяч рублей, а среднемесячный доход – почти 43 тысячи рублей. За год они могут купить около 13 квадратных метров недвижимости.

На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ, а на третьем – Вологодская область, жители которых могут приобрести десять и восемь квадратных метров соответственно.

В Москве средний житель на годовой доход может позволить себе 4,7 квадратного метра, в Санкт-Петербурге – 4,1.

Наименее доступное жилье зафиксировано в Республике Тыва, где можно купить лишь 2,9 квадратного метра на годовой доход.

Исследование проводилось в декабре, с учетом данных Росстата за третий квартал 2024 года.