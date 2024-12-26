Житель Алтая за год может купить четыре квадратных метра в новостройке
Жилье на Алтае стало одним из наименее доступных
26 декабря 2024, 10:14, ИА Амител
Среднестатистический россиянин может приобрести около четырех квадратных метров в новостройках на свой годовой заработок. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на исследование KEY CAPITAL.
Среднедушевой доход в ноябре составил более 60 тысяч рублей в месяц – 720 тысяч рублей в год. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 180 тысяч рублей.
"Одним из наименее доступных стало жилье на Алтае, где на годовой доход житель в среднем может купить лишь четыре квадратных метра", – следует из данных.
Лидерами по доступности жилья стали жители Чечни, где средняя стоимость квадратного метра составляет около 40 тысяч рублей, а среднемесячный доход – почти 43 тысячи рублей. За год они могут купить около 13 квадратных метров недвижимости.
На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ, а на третьем – Вологодская область, жители которых могут приобрести десять и восемь квадратных метров соответственно.
В Москве средний житель на годовой доход может позволить себе 4,7 квадратного метра, в Санкт-Петербурге – 4,1.
Наименее доступное жилье зафиксировано в Республике Тыва, где можно купить лишь 2,9 квадратного метра на годовой доход.
Исследование проводилось в декабре, с учетом данных Росстата за третий квартал 2024 года.
10:18:05 26-12-2024
Какие четыре? На два бы хватило. Реально молодёж жалко у кого нет наследства от дедов и родителей. А так-то по телику всё нитштяк у нас.
10:20:06 26-12-2024
это если он кушать не будет
10:27:07 26-12-2024
если голодать
10:39:15 26-12-2024
гость (10:27:07 26-12-2024) если голодать... если голодать, то не сможешь работать и не купишь 4 метра! Ну, может 2 метра где-то на Черницком.
10:35:40 26-12-2024
Как человек может приобрести 4 эти несчастные квадрата если после оплаты всего жизненно необходимого с 60 тысяч в месяц ничего почти не останется? Ну тыщ 10 сэкономит, получается 120 в год, ни одного квадрата не купит так-то.
10:40:04 26-12-2024
так у нас в Барнауле уже как лет 50 жилье недоступно для тех у кого нет волосатой лапы или наследства. И заработать на него здесь всегда было невозможно. Всегда ехали зарабатывать куда то возвращались и покупали что то - потому что здесь азия а не европа. Здесь как где нибудь в Душамбе бай и батрак только со своими особенностями морозными
11:00:22 26-12-2024
и накой мне эти 4 метра?
11:18:20 26-12-2024
Гость (11:00:22 26-12-2024) и накой мне эти 4 метра?... Ну 2 продадите кому ни будь.
11:05:45 26-12-2024
Каморкинг — новый тренд на рынке московского жилья. Всего за 1 млн рублей можно купить 2,3 квадратных метра, в которых умещается диван, рабочий стол и умывальник. Туалет и душ — в общем холле.
12:02:10 26-12-2024
Гость (11:05:45 26-12-2024) Каморкинг — новый тренд на рынке московского жилья. Всего за... вы че? в москве сначала покупается дача за мкад по небольшой цене пустое место за 50 тыщ рублев. Ставится контейнер за 30 тыщ рублев. в нем делается дверь окно и печка за 10 тыщ рублев и сдается. Особо умные делают 30 контейнеров и сдают. Спустя пару лет покупается дом за мкад итд итп
20:28:23 26-12-2024
Гость (12:02:10 26-12-2024) вы че? в москве сначала покупается дача за мкад по небольшой... А ты такой умный что тут пишешь а не московский рантье до сих пор?
23:52:07 26-12-2024
Гость (11:05:45 26-12-2024) Каморкинг — новый тренд на рынке московского жилья. Всего за... для камхоринга достаточно
11:44:56 26-12-2024
Синьор Помодор злодействует.
Скоро как дядюшка Тыква по 3-4 кирпича в год будут зарабатывать.
12:22:24 26-12-2024
Гость (11:44:56 26-12-2024) Синьор Помодор злодействует.Скоро как дядюшка Тыква по 3... зачем зарабатывать на кирпичи?
суши собственные какашки с травой смешанные. Кизяки называются. Из них можно построить дом ну или использовать как дрова. Горят хорошо
12:27:47 26-12-2024
Гость (12:22:24 26-12-2024) зачем зарабатывать на кирпичи? суши собственные какашки ... Таджик?
12:36:26 26-12-2024
Гость (12:27:47 26-12-2024) Таджик?... нацист? как относишься к нсдап и 3 рейху?
12:52:59 26-12-2024
Гость (12:36:26 26-12-2024) нацист? как относишься к нсдап и 3 рейху? ... как относишься к нсдап и 3 рейху? ---- вряд ли как таджики, которые стреляли в Крокусе по заданию нацистов
11:51:44 26-12-2024
Ежели бы мой доход был 60 тыс-я бы наелся...
16:35:26 26-12-2024
Коля (11:51:44 26-12-2024) Ежели бы мой доход был 60 тыс-я бы наелся... ... республика шкид. на балалайке играешь? неа
12:42:52 26-12-2024
Комментарии с юмором поти все.Но от такого юмора и действительности плакать хочется.Город возвращается в своё досоветское прошлое по промышленности.
13:17:01 26-12-2024
А я вот на свою пенсию смогу купить только 1кв.м и то если не пить и не есть
13:36:05 26-12-2024
Татьяна (13:17:01 26-12-2024) А я вот на свою пенсию смогу купить только 1кв.м и то если ... на одних таблетках вы год не протянете.
приходите, у нас вкусная глюкозка есть...
13:54:24 26-12-2024
Ну вот эти люди — когда новостройка только что сдана, а в ней вечером почти во всех окнах свет горит — они кто по уровню образования, по профессиям и как смогли заработать на эти квартиры?
15:02:49 26-12-2024
Гость (13:54:24 26-12-2024) Ну вот эти люди — когда новостройка только что сдана, а в не... А это и есть новые хозяева жизни.Представьте ,что только за однокомнатную квартиру безо всего надо отдать около 6 млн.Кто может отдавать такие деньги?Те ,кто живёт за счёт своего труда?Я в этом глубоко сомневаюсь.Думаю,те кто живёт как раз за счёт чужого труда и грабежа национальных богатств.То есть ,вполне сложился за прошедшее время такой новый класс ,который живёт за счёт эксплуатации остальных и владеет присвоенными природными ресурсами.
15:12:16 26-12-2024
Афиноген (15:02:49 26-12-2024) А это и есть новые хозяева жизни.Представьте ,что только за ... неправда ваша
неее хозяева жизни не живут в человейниках
они в лесу живут. в виллах на охраняемых территориях
а это мелкая шушера
16:16:37 26-12-2024
Гость (13:54:24 26-12-2024) Ну вот эти люди — когда новостройка только что сдана, а в не... мо быть отделочники обои лепят. квартир много покупали под сдачу на ипотечные, либо кто две бабушкиных продал и перебрался в город из поселка
22:48:54 26-12-2024
В РФ нет региона "Алтай". Есть Республика Алтай и Алтайский край.