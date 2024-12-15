Спрос на вторичное жилье в Барнауле вырос на 2%
Средняя стоимость готового жилья в краевой столице составила 5,9 млн рублей
15 декабря 2024, 11:45, ИА Амител
Спрос на вторичную недвижимость в Барнауле увеличился на 2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "Авито Недвижимость".
Интерес к таким квартирам в России в целом вырос в 24 из 44 крупных городов. Особенно заметный рост наблюдается в Москве – 26%, Новосибирске – 21% и Екатеринбурге – 20%.
По итогам ноября 2024 года предложение вторичного жилья в России увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее увеличение предложений зафиксировано среди студий и однокомнатных квартир – 8%, а также двух- и трехкомнатных – 6 и 4% соответственно. В 33 из 44 крупных городов предложение выросло, в том числе в Барнауле – на 1%.
Спрос на вторичное жилье по России остался на уровне 2023 года. Однако интерес к студиям и однокомнатным квартирам вырос на 13 и 5%. В Барнауле спрос увеличился на 2%. Активность покупателей за полгода, по сравнению с июнем 2024 года, повысилась на 12%.
Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в России составила 7,5 млн рублей, в Барнауле – 5,9 млн рублей.
"Спрос на вторичное жилье поддерживается в условиях изменений стоимости ипотечных кредитов, а также перехода покупателей с первичного на вторичный рынок после отмены льготной ипотеки на новостройки", – отметил Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".
12:08:30 15-12-2024
В пределах статошибки.
12:30:27 15-12-2024
Опять хотелки риэлтеров озвучивают
14:35:07 15-12-2024
Гость (12:30:27 15-12-2024) Опять хотелки риэлтеров озвучивают...
100%. Риэлторы пытаются "расшатать" рынок. Прямо берут и собственными руками шатают)))...работать же не охота
19:03:01 15-12-2024
Гость (12:30:27 15-12-2024) Опять хотелки риэлтеров озвучивают... вовсе нет. ставишь 17 за однерку БЕЗ коммуналки, она улетает в 10 минут по аренде. а с коммуналкой 20 найти уже чудо
13:26:41 15-12-2024
Копили на квартиру ну ОЧЕНЬ МНОГО ЛЕТ. После первого повышения ждали чуда. Нас все убеждали подождать. Но...Было второе и третье повышение(((
Как быть? То, что мы хотели, не упало ни на копейку! Многие варианты поднялись в цене.
Как быть?
15:18:07 15-12-2024
Гость (13:26:41 15-12-2024) Копили на квартиру ну ОЧЕНЬ МНОГО ЛЕТ. После первого повышен... Вкалывать.
18:09:32 15-12-2024
Гость (13:26:41 15-12-2024) Копили на квартиру ну ОЧЕНЬ МНОГО ЛЕТ. После первого повышен... подождите ещё.. в ммм вложитесь... у вас куча вариантов....
19:03:47 15-12-2024
Гость (13:26:41 15-12-2024) Копили на квартиру ну ОЧЕНЬ МНОГО ЛЕТ. После первого повышен... переехать на Бали и на проценты депозита жить, работать онлайн
15:15:13 15-12-2024
Положить на депозиты под 24% и будет Вам через пару лет счастье!
15:39:15 15-12-2024
все банально, новострой с рукомойками в МОПах и дизайнерскими бревнами во дворе можно купить 26 квадратов , за эти же деньги что просят за него можно купить вторичку но уже эдак в 2,5 раза больше квадратов в кквартире, однако да, без рукомоек и без бревен во дворе.
11:37:54 16-12-2024
Купил в начале года студию 30м.кв 2800 руб, мне говорили поспешил ставка растет цены будут ниже и только выросли на 350тыс и продаются быстро