Спрос на вторичное жилье в Барнауле вырос на 2%

Средняя стоимость готового жилья в краевой столице составила 5,9 млн рублей

15 декабря 2024, 11:45, ИА Амител

Ключи / Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

Спрос на вторичную недвижимость в Барнауле увеличился на 2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "Авито Недвижимость".

Интерес к таким квартирам в России в целом вырос в 24 из 44 крупных городов. Особенно заметный рост наблюдается в Москве – 26%, Новосибирске – 21% и Екатеринбурге – 20%.

По итогам ноября 2024 года предложение вторичного жилья в России увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее увеличение предложений зафиксировано среди студий и однокомнатных квартир – 8%, а также двух- и трехкомнатных – 6 и 4% соответственно. В 33 из 44 крупных городов предложение выросло, в том числе в Барнауле – на 1%.

Спрос на вторичное жилье по России остался на уровне 2023 года. Однако интерес к студиям и однокомнатным квартирам вырос на 13 и 5%. В Барнауле спрос увеличился на 2%. Активность покупателей за полгода, по сравнению с июнем 2024 года, повысилась на 12%.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в России составила 7,5 млн рублей, в Барнауле – 5,9 млн рублей.