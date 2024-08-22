Средняя цена билета в российские кинотеатры превысила 400 рублей

Эксперты области считают, что подорожание продолжится

22 августа 2024, 17:46, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: pxhere.com/ru/photo/1606337

За неделю с 1 по 7 августа средняя стоимость билета в российские кинотеатры составила 401,8 рубля. Это исторический максимум, не считая аномальных показателей в период пандемии за счёт частных показов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕАИС Фонда кино.

К середине августа цены на билеты немного снизились. На текущей неделе поход в кино обойдётся в среднем в 368,9 рубля. Однако это всё ещё дороже, чем было в начале года. Например, месяц назад средняя стоимость билета составляла 345,8 рубля, а в августе 2023 года — всего 280 рублей.

Евгений Сафронов, глава агентства InterMedia, считает, что цены на билеты будут расти.

"Цены определяются спросом, который в сфере развлечений постоянно растёт. Если билеты в театр стоят 5 тысяч рублей, то билеты в кино тоже должны дорожать и будут расти как минимум до тысячи рублей в среднем за билет", — заявил он.

Российские кинотеатры самостоятельно определяют цены на билеты, учитывая контент, время показа и формат зала.