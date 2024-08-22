Средняя цена билета в российские кинотеатры превысила 400 рублей
Эксперты области считают, что подорожание продолжится
22 августа 2024, 17:46, ИА Амител
За неделю с 1 по 7 августа средняя стоимость билета в российские кинотеатры составила 401,8 рубля. Это исторический максимум, не считая аномальных показателей в период пандемии за счёт частных показов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕАИС Фонда кино.
К середине августа цены на билеты немного снизились. На текущей неделе поход в кино обойдётся в среднем в 368,9 рубля. Однако это всё ещё дороже, чем было в начале года. Например, месяц назад средняя стоимость билета составляла 345,8 рубля, а в августе 2023 года — всего 280 рублей.
Евгений Сафронов, глава агентства InterMedia, считает, что цены на билеты будут расти.
"Цены определяются спросом, который в сфере развлечений постоянно растёт. Если билеты в театр стоят 5 тысяч рублей, то билеты в кино тоже должны дорожать и будут расти как минимум до тысячи рублей в среднем за билет", — заявил он.
Российские кинотеатры самостоятельно определяют цены на билеты, учитывая контент, время показа и формат зала.
17:59:30 22-08-2024
Зачем туда ходить? ставишь проектор, экран 3х3 на всю стену, подключаешь к муз.центру или jblколонке и смотришь ДОМА что угодно!! у меня так в мастер-спальне
19:30:36 22-08-2024
Гость (17:59:30 22-08-2024) Зачем туда ходить? ставишь проектор, экран 3х3 на всю стену,... Соседей не забудь пригласить
19:55:37 22-08-2024
Гость (17:59:30 22-08-2024) Зачем туда ходить? ставишь проектор, экран 3х3 на всю стену,... а новинки как ты будешь смотреть? у кинотеатра бобину в аренду брать или как все ждать в цифре?
23:28:53 22-08-2024
46 (19:55:37 22-08-2024) а новинки как ты будешь смотреть? у кинотеатра бобину в арен... А с новинками вообще всё просто. Лордфилм в помошь как говорится
09:24:35 23-08-2024
Гость (23:28:53 22-08-2024) А с новинками вообще всё просто. Лордфилм в помошь как говор... Так а в чём смысл заморачиваться с экраном, звуком если смотрите всё равно ворованное и в отстойном качестве слитой экранки, такое можно и на любом буке или телефоне, выглядеть будет лучше чем 3x3
23:42:25 22-08-2024
46 (19:55:37 22-08-2024) а новинки как ты будешь смотреть? у кинотеатра бобину в арен... на кинопоиске кракнутом смотрю
16:58:00 23-08-2024
46 (19:55:37 22-08-2024) а новинки как ты будешь смотреть? у кинотеатра бобину в арен... Какие бобины? Кинотеатры давным-давно всё показывают с цифровых проекторов. Таких же, как в переговорках, только посерьёзнее и подолговечнее. Отсюда и «параллельный импорт» — в проекторе (ВНЕЗАПНО) есть HDMI.
09:22:29 23-08-2024
"Российские кинотеатры самостоятельно определяют цены на билеты, учитывая контент, время показа и формат зала" - Враньё не реальное, вы хоть проверяйте информацию когда публикуете.
Владельцы контента выставляют в договоре на прокат минимальную сумму за билет с которой хотят что бы кинотеатр им отдавал не менее 50% стоимости в качестве прокатной платы, а вот на остальные 50% кинотеатр должен и аренду платить и налоги и зарплаты и оборудование менять и т.д. и т.п.
А их минимальные суммы это от 300 до 350, все скидки дисконты и прочее это уже кинотеатр за свой счёт делает. А то пишите сами сами, там сами кинотеатры ничего не решают, от слова совсем, там всё решают как всегда в Москве, куда и гребут не глядя все деньги ложкой столовой, а кинотеатры выжить пытаются и рабочие места сохранить для людей.
16:58:56 23-08-2024
Гость (09:22:29 23-08-2024) "Российские кинотеатры самостоятельно определяют цены на бил... ага, особенно с «параллельным импортом» кинофильмов без прокатного удостоверения по России
17:29:11 23-08-2024
ворчун (16:58:56 23-08-2024) ага, особенно с «параллельным импортом» кинофильмов без прок... Вы так переживаете за выпадающие доходы Юниверсал пикчерс и прочих Парамаунтов и Дримворков? А почему вы за них переживаете?
18:39:56 23-08-2024
Гость (17:29:11 23-08-2024) Вы так переживаете за выпадающие доходы Юниверсал пикчерс и ... Потому что гладиолус. Нет прокатного удостоверения — владелец контента даже не знает о трансляции этого контента и не может диктовать свои условия. Кинотеатры крутят кино без DRM как хотят, без учёта количества сеансов. Билеты продают в кассе за наличные в обход системы. Тариф могут ставить какой хотят. Таковы реалии «параллельного импорта».
p.s.: я не писал ни слова по поводу того, что я за что-то переживаю — не надо за меня додумывать.
11:15:23 23-08-2024
Помню в советское время мама рассказывала, приезжали артисты и говорили: ставь цену, чтобы все билеты были проданы. И всёёё. А сейчас?
15:14:13 23-08-2024
подскажите как взломать кинопоиск?
15:19:39 23-08-2024
Гость (15:14:13 23-08-2024) подскажите как взломать кинопоиск?... а зачем его ломать? после официального выхода фильма, месяца через 2-3 он в интернете появляется в хорошем качестве. надо только потерпеть))
15:40:54 23-08-2024
Гость (15:19:39 23-08-2024) а зачем его ломать? после официального выхода фильма, месяца... надо только потерпеть )))