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Средняя цена отдыха на Алтае летом вырастет до 25%

Дороже обойдётся отпуск и в других частях России

08 апреля 2023, 10:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Отдых на Алтае этим летом в среднем подорожает до 25%, сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, передаёт "Интерфакс".

Кроме того, средняя цена отдыха вырастет на Юге России (+15-20%), а также на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке (до 25%), пояснил он.

В то же время в Свердловской области и в соседних регионах заметного подорожания отдыха не прогнозируется в связи с отсутствием затрат авиасоставляющей.

Комментарии 3

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Элен без ребят

10:30:18 08-04-2023

Алтай для москвичей :/

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Гость

13:14:12 08-04-2023

а качество услуг повысится?

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Гость

13:14:53 08-04-2023

Нынче на курорте * Отдохну я ок * Спрятавшись от солнца * В винный погребок

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