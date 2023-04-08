Средняя цена отдыха на Алтае летом вырастет до 25%

Дороже обойдётся отпуск и в других частях России

08 апреля 2023, 10:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Отдых на Алтае этим летом в среднем подорожает до 25%, сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, передаёт "Интерфакс".

Кроме того, средняя цена отдыха вырастет на Юге России (+15-20%), а также на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке (до 25%), пояснил он.

В то же время в Свердловской области и в соседних регионах заметного подорожания отдыха не прогнозируется в связи с отсутствием затрат авиасоставляющей.