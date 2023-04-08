Средняя цена отдыха на Алтае летом вырастет до 25%
Дороже обойдётся отпуск и в других частях России
08 апреля 2023, 10:26, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Отдых на Алтае этим летом в среднем подорожает до 25%, сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, передаёт "Интерфакс".
Кроме того, средняя цена отдыха вырастет на Юге России (+15-20%), а также на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке (до 25%), пояснил он.
В то же время в Свердловской области и в соседних регионах заметного подорожания отдыха не прогнозируется в связи с отсутствием затрат авиасоставляющей.
10:30:18 08-04-2023
Алтай для москвичей :/
13:14:12 08-04-2023
а качество услуг повысится?
13:14:53 08-04-2023
Нынче на курорте * Отдохну я ок * Спрятавшись от солнца * В винный погребок