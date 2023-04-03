Домик с купелью. Алтай попал в список регионов с самыми гламурными глэмпингами

Можно погрузиться в "личную" подогреваемую купель и смотреть на горы и реку

03 апреля 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России стремительно распространяется тренд на отдых в уединённых местах, где можно пожить в комфортных условиях, но с акцентом на сближение с дикой природой. В нескольких регионах страны для любителей такого отдыха есть заманчивые предложения, пишет "Лента.ру".

В Республике Алтай любителям природы и тишины посоветовали посетить летний глэмпинг "Ороктой-парк", расположенный на берегу горной Катуни.

"Здесь можно передохнуть от цивилизации в комфортабельных тентхаусах с большой кроватью и горячим душем, а также испытать практически полный цифровой детокс. В отдельных домиках есть собственная подогреваемая купель с видом на горы и реку. Из доступных развлечений – йога, хайкинг, киновечера и галечный пляж на берегу Катуни с гамаками", – отметили в обзоре.

Впрочем, такой отдых не всем по карману: стоимость в летний сезон, по данным на сайте алтайского глэмпинга, – до 13 тысяч рублей за сутки. Но можно и дешевле, например, в мае – за 4 тыс. рублей.

Также в список диких и комфортных мест для отдыха попали глэмпинги на Кольском полуострове, на Камчатке, в Приморье, в Крыму, в Краснодарском крае, в Хакасии, в Северной Осетии, в Башкирии и Карелии.

Ранее россияне выбрали Алтай для путешествий в 2023 году, а Сочи и Крым остались далеко позади.