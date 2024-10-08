Средняя пенсия по старости в РФ вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году
Рост немного превысит запланированный с января уровень увеличения господдержки
08 октября 2024, 07:54, ИА Амител
Средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тысячи рублей в 2025 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда РФ на следующую трехлетку.
По сравнению с 2024 годом пенсия вырастет на 7,5%, что чуть больше запланированного с января увеличения господдержки – на 7,3%. Само небольшое превышение объясняется возобновлением индексации для работающих граждан. Увеличение выплат для работающих пенсионеров будет проводиться на общих основаниях с незанятыми в трудовом секторе россиянами. Соцфонд делает перерасчет автоматически: минимальное начисление составит 1,3 тысячи рублей, о чем ранее говорила вице-премьер Татьяна Голикова.
По данным Соцфонда на середину 2024 года, в РФ насчитывалось 41,1 млн пенсионеров, из которых 33,2 млн не работали, а 7,8 млн были заняты в трудовой деятельности. При этом средняя выплата по старости для первых составляла 23,4 тысячи рублей, а для вторых – 18,6 тысячи. За полгода разрыв сократился почти на 17%.
08:09:42 08-10-2024
А температура по больнице так и останется 36,6?
09:18:37 08-10-2024
гость (08:09:42 08-10-2024) А температура по больнице так и останется 36,6?... Не худший вариант.
08:19:59 08-10-2024
Вот , если б написали, что вырастет С 24 тысяч, а не ДО 24-х....Хотя и 24 тысячи - очень мало , учитывая скачок цен.
09:41:06 08-10-2024
Опять средняя...
10:31:32 08-10-2024
Моя пенсия станет 13300, спасибо государству за заботу о стариках, придется работать до конца жизни.
11:13:03 08-10-2024
Гость (10:31:32 08-10-2024) Моя пенсия станет 13300, спасибо государству за заботу о ста... Раньше надо было работать.
14:09:34 08-10-2024
Гость (10:31:32 08-10-2024) Моя пенсия станет 13300, спасибо государству за заботу о ста... а где ваши дети? у мамы пенсия 35 000 и мы оплачиваем все ее нужды, она 2 раза в Тай летает и живет радуется
15:14:12 08-10-2024
Гость (14:09:34 08-10-2024) а где ваши дети? у мамы пенсия 35 000 и мы оплачиваем все ее... Твоя мама работала в ПФ, там многим сделала пенсии минемалки, а себе накрутила. Если пенсии ниже средней, то этим бедолагам никогда не догнать среднею пенсию, так и умрут с ниже средней.
10:37:45 08-10-2024
вот была бы пенсия по достижению уровня глупости - вот это было бы да.
дозрел - катись на пенсию, вреда меньше.
15:15:33 08-10-2024
Мусик (10:37:45 08-10-2024) вот была бы пенсия по достижению уровня глупости - вот это б... Мусик, а ты уже дозрел до этой степени.
11:00:14 08-10-2024
Не заботятся они о пенсионерах, так для галочки повышают на 500р, их бы, тоесть наших государей, посадить бы на эти пенсии.Когда же нас господь услышит.
11:18:23 08-10-2024
При Советах пенсия была , как зарплата. "Старики" без проблем уходили на пенсию по достижению возраста. И детям еще помогали.
18:40:22 08-10-2024
Гость (11:18:23 08-10-2024) При Советах пенсия была , как зарплата. "Старики" без пробл... 70р? Это пенсия достойная? А зарплата начиналась со 120р. И никогда пенсия не была как зарплата, не врите.
11:35:49 08-10-2024
Это та самая пенсия на которую можно путешествовать ,лечиться,ездить по санаториям и вообще жить отлично?Как обещали (врали) перед повышением пенсионного возраста.
13:09:49 08-10-2024
Так она и сейчас примерно такая, от 14 для тех, кто только пошел, до 34 для тех, кому за 80. Так как за 80 очень мало, поэтому чаще она ближе к 14.
14:18:33 08-10-2024
"в РФ насчитывалось 41,1 млн пенсионеров, из которых 33,2 млн не работали"
- А из них сколько нелегально работает? 20 млн.?
17:11:46 08-10-2024
Гость (14:18:33 08-10-2024) "в РФ насчитывалось 41,1 млн пенсионеров, из которых 33,2 мл... по моемому эта тетенька с головой уже совсем не дружит,основная масса пенсионеров еще начинала трудовую деятельность при союзе и как они не могли не работать если была статья за тунеядство
20:55:54 08-10-2024
гость (17:11:46 08-10-2024) по моемому эта тетенька с головой уже совсем не дружит,основ... Читать осознанно не пробовал? "По данным Соцфонда на середину 2024 года, в РФ насчитывалось 41,1 млн пенсионеров, из которых 33,2 млн не работали, а 7,8 млн были заняты в трудовой деятельности. "
Разъясняю для убогих умом: на момент середины 2024 года из 41 млн пенсов 33 млн не работали, а еще почти 8 млн человек работают.