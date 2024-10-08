Средняя пенсия по старости в РФ вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году

Рост немного превысит запланированный с января уровень увеличения господдержки

08 октября 2024, 07:54, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тысячи рублей в 2025 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда РФ на следующую трехлетку.

По сравнению с 2024 годом пенсия вырастет на 7,5%, что чуть больше запланированного с января увеличения господдержки – на 7,3%. Само небольшое превышение объясняется возобновлением индексации для работающих граждан. Увеличение выплат для работающих пенсионеров будет проводиться на общих основаниях с незанятыми в трудовом секторе россиянами. Соцфонд делает перерасчет автоматически: минимальное начисление составит 1,3 тысячи рублей, о чем ранее говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным Соцфонда на середину 2024 года, в РФ насчитывалось 41,1 млн пенсионеров, из которых 33,2 млн не работали, а 7,8 млн были заняты в трудовой деятельности. При этом средняя выплата по старости для первых составляла 23,4 тысячи рублей, а для вторых – 18,6 тысячи. За полгода разрыв сократился почти на 17%.