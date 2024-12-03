Средняя зарплата в Алтайском крае достигла почти 53 тыс. рублей
В Алтайкрайстате подвели итоги третьего квартала
03 декабря 2024, 10:30, ИА Амител
Средняя зарплата в Алтайском крае достигла почти 53 тысяч рублей по итогам третьего квартала 2024 года. Это следует из данных Алтайкрайстата.
В сентябре средняя зарплата в регионе составляла 53 960 рублей. Показатель вырос на 4,8% в сравнении с августом. По отношению к сентябрю 2023 года это больше на 20,6%.
Реальная начисленная заработная плата (с учетом повышения цен на товары и услуги) выросла на 4,3% в сравнении с предыдущим месяцем. В отношении к аналогичному периоду прошлого года показатель увеличился на 11%.
По результатам третьего квартала средняя заработная плата составила 52 859 рублей. В то же время во втором квартале ее оценили в 54 058 рублей. Реальное начисленное среднее жалованье в сравнении со вторым кварталом снизилось на 4,8%. К соответствующему периоду прошлого года оно выросло на 10,1%.
Средняя зарплата за период с января по сентябрь 2024 года составила 51 899 рублей. Это на 18,9% больше, чем за девять месяцев предыдущего года, и на 9,1 % больше в реальном выражении по отношению к тому же периоду.
10:44:40 03-12-2024
Если выплаты для участников СВО ещё поднять. То и средняя сразу увеличивается
10:58:03 03-12-2024
а сколько тысяч людей получают ЗП сильно ниже среднего, в крайстате не уточнили? и как жить этим людям?
11:29:48 03-12-2024
Элен без ребят (10:58:03 03-12-2024) а сколько тысяч людей получают ЗП сильно ниже среднего, в кр... А это вопрос интересный.Надо предложить сделать такую количественную разбивку по численности населения в зависимости от получаемых зарплат.Я думаю результат будет интересным,но вряд ли наши господа пойдут на это.
22:00:22 03-12-2024
Акакий (11:29:48 03-12-2024) А это вопрос интересный.Надо предложить сделать такую количе... "наши господа" !!!!! - это круто, но очень обидно, 1917-м пахнуло!
13:58:03 04-12-2024
Андрей (22:00:22 03-12-2024) "наши господа" !!!!! - это круто, но очень обидно, 1917-м па... Не я такой-жизнь такая.
11:09:18 03-12-2024
Если бы всем хоть понемногу, а так средняя растет, а я и не заметил(
11:20:37 03-12-2024
смело делите на два!
11:37:40 03-12-2024
В итоге все едят голубцы.
11:44:48 03-12-2024
Гость (11:37:40 03-12-2024) В итоге все едят голубцы.... в среднем...
11:59:31 03-12-2024
село Ключи машинист котельной за ноябрь 23300р с ночными сменами
12:05:37 03-12-2024
лукавите.......
12:09:22 03-12-2024
гость (12:05:37 03-12-2024) лукавите.......... не знаю как прислать распечатку
12:21:40 03-12-2024
Гость (12:09:22 03-12-2024) не знаю как прислать распечатку... в редакцию на емэйл, они прикрепят к новости, как вещдок.
12:20:41 03-12-2024
гость (12:05:37 03-12-2024) лукавите.......... кто лукавит?
авторы статьи, комментаторы, или машинист кательной?
12:20:14 03-12-2024
Крайстат отрапортовал 50 , так 50 . Все по честному 🙂
12:23:15 03-12-2024
С тех пор, как мы подчинили Росстат Минэку, нам по плечу любые показатели. ((с)Андрей Макаров председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам)
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комментарии можно закрывать.
12:24:23 03-12-2024
щас здоровые мужики набегут и расскажут, как за 10 тыс работают :D
13:07:03 03-12-2024
Гость (12:24:23 03-12-2024) щас здоровые мужики набегут и расскажут, как за 10 тыс работ...
Не передергивай так усердно, а то хоботок оторвешь.
12:31:32 03-12-2024
Хочу в Алтайский край
12:31:36 03-12-2024
а нас в цех и за 80тыс никто не идет, в кипиа слесарем
20:38:01 03-12-2024
Гость (12:31:36 03-12-2024) а нас в цех и за 80тыс никто не идет, в кипиа слесарем... они за 25 тут страдают, а ты хочешь, чтоб за 80 работали
13:00:27 03-12-2024
- "Средняя зарплата в Алтайском крае достигла почти 53 тыс. рублей" Видимо чиновникам в "Белых домах" повысили вот и вышла средняя по краю.
13:20:30 03-12-2024
Блин, как же все это надоело. Остановите землю
13:30:17 03-12-2024
Гость (13:20:30 03-12-2024) Блин, как же все это надоело. Остановите землю... Они хотели бы это сделать, но они не боги.