НОВОСТИЭкономика

Средняя зарплата в Алтайском крае достигла почти 53 тыс. рублей

В Алтайкрайстате подвели итоги третьего квартала

03 декабря 2024, 10:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Средняя зарплата в Алтайском крае достигла почти 53 тысяч рублей по итогам третьего квартала 2024 года. Это следует из данных Алтайкрайстата.

В сентябре средняя зарплата в регионе составляла 53 960 рублей. Показатель вырос на 4,8% в сравнении с августом. По отношению к сентябрю 2023 года это больше на 20,6%.

Реальная начисленная заработная плата (с учетом повышения цен на товары и услуги) выросла на 4,3% в сравнении с предыдущим месяцем. В отношении к аналогичному периоду прошлого года показатель увеличился на 11%.

По результатам третьего квартала средняя заработная плата составила 52 859 рублей. В то же время во втором квартале ее оценили в 54 058 рублей. Реальное начисленное среднее жалованье в сравнении со вторым кварталом снизилось на 4,8%. К соответствующему периоду прошлого года оно выросло на 10,1%.

Средняя зарплата за период с января по сентябрь 2024 года составила 51 899 рублей. Это на 18,9% больше, чем за девять месяцев предыдущего года, и на 9,1 % больше в реальном выражении по отношению к тому же периоду.

Счастливые люди на улице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Половина жителей Алтая станет счастливее, если им повысят зарплату

Кстати, накануне половина жителей края призналась, что им не хватает зарплаты даже на базовые нужды
НОВОСТИОбщество
Алтайский край зарплаты

Комментарии 24

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Гость

10:44:40 03-12-2024

Если выплаты для участников СВО ещё поднять. То и средняя сразу увеличивается

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Элен без ребят

10:58:03 03-12-2024

а сколько тысяч людей получают ЗП сильно ниже среднего, в крайстате не уточнили? и как жить этим людям?

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Акакий

11:29:48 03-12-2024

Элен без ребят (10:58:03 03-12-2024) а сколько тысяч людей получают ЗП сильно ниже среднего, в кр... А это вопрос интересный.Надо предложить сделать такую количественную разбивку по численности населения в зависимости от получаемых зарплат.Я думаю результат будет интересным,но вряд ли наши господа пойдут на это.

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Андрей

22:00:22 03-12-2024

Акакий (11:29:48 03-12-2024) А это вопрос интересный.Надо предложить сделать такую количе... "наши господа" !!!!! - это круто, но очень обидно, 1917-м пахнуло!

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Акакий

13:58:03 04-12-2024

Андрей (22:00:22 03-12-2024) "наши господа" !!!!! - это круто, но очень обидно, 1917-м па... Не я такой-жизнь такая.

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Гость

11:09:18 03-12-2024

Если бы всем хоть понемногу, а так средняя растет, а я и не заметил(

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Гость

11:20:37 03-12-2024

смело делите на два!

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Гость

11:37:40 03-12-2024

В итоге все едят голубцы.

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Гость

11:44:48 03-12-2024

Гость (11:37:40 03-12-2024) В итоге все едят голубцы.... в среднем...

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Гость

11:59:31 03-12-2024

село Ключи машинист котельной за ноябрь 23300р с ночными сменами

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гость

12:05:37 03-12-2024

лукавите.......

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Гость

12:09:22 03-12-2024

гость (12:05:37 03-12-2024) лукавите.......... не знаю как прислать распечатку

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Гость

12:21:40 03-12-2024

Гость (12:09:22 03-12-2024) не знаю как прислать распечатку... в редакцию на емэйл, они прикрепят к новости, как вещдок.

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Гость

12:20:41 03-12-2024

гость (12:05:37 03-12-2024) лукавите.......... кто лукавит?
авторы статьи, комментаторы, или машинист кательной?

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Дмитрий

12:20:14 03-12-2024

Крайстат отрапортовал 50 , так 50 . Все по честному 🙂

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Гость

12:23:15 03-12-2024

С тех пор, как мы подчинили Росстат Минэку, нам по плечу любые показатели. ((с)Андрей Макаров председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам)
*
комментарии можно закрывать.

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Гость

12:24:23 03-12-2024

щас здоровые мужики набегут и расскажут, как за 10 тыс работают :D

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Гость

13:07:03 03-12-2024

Гость (12:24:23 03-12-2024) щас здоровые мужики набегут и расскажут, как за 10 тыс работ...
Не передергивай так усердно, а то хоботок оторвешь.

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Гость

12:31:32 03-12-2024

Хочу в Алтайский край

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Гость

12:31:36 03-12-2024

а нас в цех и за 80тыс никто не идет, в кипиа слесарем

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Гость

20:38:01 03-12-2024

Гость (12:31:36 03-12-2024) а нас в цех и за 80тыс никто не идет, в кипиа слесарем... они за 25 тут страдают, а ты хочешь, чтоб за 80 работали

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Гость

13:00:27 03-12-2024

- "Средняя зарплата в Алтайском крае достигла почти 53 тыс. рублей" Видимо чиновникам в "Белых домах" повысили вот и вышла средняя по краю.

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Гость

13:20:30 03-12-2024

Блин, как же все это надоело. Остановите землю

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Гость

13:30:17 03-12-2024

Гость (13:20:30 03-12-2024) Блин, как же все это надоело. Остановите землю... Они хотели бы это сделать, но они не боги.

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