Средняя зарплата в Алтайском крае достигла почти 53 тыс. рублей

В Алтайкрайстате подвели итоги третьего квартала

03 декабря 2024, 10:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Средняя зарплата в Алтайском крае достигла почти 53 тысяч рублей по итогам третьего квартала 2024 года. Это следует из данных Алтайкрайстата.

В сентябре средняя зарплата в регионе составляла 53 960 рублей. Показатель вырос на 4,8% в сравнении с августом. По отношению к сентябрю 2023 года это больше на 20,6%.

Реальная начисленная заработная плата (с учетом повышения цен на товары и услуги) выросла на 4,3% в сравнении с предыдущим месяцем. В отношении к аналогичному периоду прошлого года показатель увеличился на 11%.

По результатам третьего квартала средняя заработная плата составила 52 859 рублей. В то же время во втором квартале ее оценили в 54 058 рублей. Реальное начисленное среднее жалованье в сравнении со вторым кварталом снизилось на 4,8%. К соответствующему периоду прошлого года оно выросло на 10,1%.

Средняя зарплата за период с января по сентябрь 2024 года составила 51 899 рублей. Это на 18,9% больше, чем за девять месяцев предыдущего года, и на 9,1 % больше в реальном выражении по отношению к тому же периоду.