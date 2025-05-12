Средняя зарплата в Алтайском крае составила более 56,5 тысячи рублей
Годовой рост показал самые низкие значения с июня 2024 года
12 мая 2025, 22:00, ИА Амител
Средняя зарплата в Алтайском крае в феврале 2025 года составила более 56,5 тысячи рублей. По данным Алтайкрайстата, годовой рост – 6,8%.
В январе 2025 года средняя зарплата была зафиксирована на уровне 56,9 тысячи рублей – на 1,8% выше, чем в феврале. В годовом выражении в феврале она выросла на 18,3%, а в январе – на 20,3%.
Реальная средняя заработная плата с учетом инфляции уменьшилась на 2,8% по сравнению с январем. Годовой рост замедлился до 6,8%, что стало самым низким показателем с июня 2024 года. Вероятно, это связано с увеличением инфляции, которая в Алтайском крае в феврале 2025 года достигла 10,74%.
Ранее в Алтайском крае выросли зарплаты чиновников и депутатов. Соответствующие изменения утвердил губернатор Виктор Томенко.
05:08:17 13-05-2025
Повышение окладов чинуш, резко повысилО среднею зарплат АК.
07:01:35 13-05-2025
Так вот где миллионеры проживают!
14:55:57 14-05-2025
Недавно президенту докладывали что средняя зп в россии 80к. Что упала? Или алтайский край не россия?
15:26:00 14-05-2025
Гость (14:55:57 14-05-2025) Недавно президенту докладывали что средняя зп в россии 80к. ... ну так есть регионы где средняя зарплата выше чем 80 000, неужели непонятно?
19:07:02 14-05-2025
Работаю в организации, где уже два года зп не поднимают. И с вычетом на руки получаю 38т.