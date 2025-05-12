Средняя зарплата в Алтайском крае составила более 56,5 тысячи рублей

Годовой рост показал самые низкие значения с июня 2024 года

12 мая 2025, 22:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средняя зарплата в Алтайском крае в феврале 2025 года составила более 56,5 тысячи рублей. По данным Алтайкрайстата, годовой рост – 6,8%.

В январе 2025 года средняя зарплата была зафиксирована на уровне 56,9 тысячи рублей – на 1,8% выше, чем в феврале. В годовом выражении в феврале она выросла на 18,3%, а в январе – на 20,3%.

Реальная средняя заработная плата с учетом инфляции уменьшилась на 2,8% по сравнению с январем. Годовой рост замедлился до 6,8%, что стало самым низким показателем с июня 2024 года. Вероятно, это связано с увеличением инфляции, которая в Алтайском крае в феврале 2025 года достигла 10,74%.

Ранее в Алтайском крае выросли зарплаты чиновников и депутатов. Соответствующие изменения утвердил губернатор Виктор Томенко.