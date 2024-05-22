Срезал одежду ножом. Подробности дела Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин

По словам знакомого, Виталию было важно, что о нем подумают, — скорее всего, волнует его это и сейчас

22 мая 2024, 17:54, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: СК РФ по Алтайскому краю

Знакомые и односельчане раскрыли дополнительные детали о Виталии Манишине, которого обвиняют в убийстве 11 девушек в Алтайском крае. Как сообщает "МК на Алтае", мужчина хранил дома книгу с народными заговорами: среди них было описание ритуалов, чтобы после сексуального контакта женщина об этом не помнила.

Издание отмечает, что Манишин не выбирал определенный типаж. Со всеми он строил диалог по одной схеме: помощи в поступлении в вуз. В машину жертвы садились добровольно, соглашаясь поехать за город якобы на дачу к важному профессору или декану, который поможет решить вопросы. За городом он останавливал машину, насиловал попутчиц и после убивал. Высматривал девушек он возле корпуса "В" – там было удобно припарковать авто у крыльца.

По словам одного из знакомых, дома у обвиняемого хранилась книга с народными заговорами. В числе прочего там было описание обрядов и ритуалов, чтобы после сексуального контакта женщина об этом не помнила. Другой односельчанин добавил, что Манишин любил шутить и разговаривать с женщинами на сексуальные темы, однако дальше диалогов дело не доходило. Кроме того, при мужчинах он никогда не раздевался, а потому избегал посиделок в банях и саунах.

Манишин поведал следователям множество подробностей преступлений, которые не мог знать случайный человек. В частности, он якобы рассказал, что перед изнасилованием срезал с одной из девушек одежду ножом. Показания подтвердились – у указанной жертвы одежда была не сорвана, а срезана.

Знакомый Манишина считает, что обвиняемый – "глубоко несчастный человек". Он предположил, что на него оказывала влияние "какая-то травма или обида".

"Его первая жена живет в Барнауле и до сих пор поливает его грязью, хотя многие просят ее успокоиться. Она его ни во что не ставила. Говорила, что он не мужик. Он тоже не оставался в долгу. Упрекал ее, что та не способна родить ему сына, а может "только девок приносить в подоле". Говорят, что у него есть внебрачный сын. И когда он родился, Виталий пришел к первой жене и, торжествуя, все ей рассказал. Для него очень важно мнение других, что о нем подумают", – сказал он.

Собеседник добавил, что и сейчас ему, скорее всего, важно, какое впечатление его история производит на других людей.