Дело Виталия Манишина, обвиненного в убийстве 11 женщин, отправили в суд

Объем уголовного дела составил 69 томов

21 мая 2024, 17:33, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: кадр из видео

В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело об убийствах 11 женщин и девушек, в том числе абитуриенток технического университета в Барнауле, совершенных в прошлые годы, сообщает региональный СК.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя села Шадрино Калманского района Виталия Манишина", – рассказали в ведомстве.

Установлено, что 16 сентября 1989 года Манишин, находясь в компании друзей, на автобусной остановке в селе Зеленая Дубрава Родинского района познакомился с 17-летней девушкой. Оказавшись с ней наедине, мужчина попытался изнасиловать жертву, однако девушка оказала ему сопротивление, после чего Манишин задушил ее. После этого закопал тело неподалеку.

Долгое время убийство оставалось нераскрытым, несмотря на то, что при первоначальных следственных действиях была опрошена компания молодых людей, в числе которых был фигурант и с которыми погибшую видели в последний раз.

Задержали Манишина в мае 2023 года. В ходе расследования убийства девушки удалось установить причастность мужчины еще к десяти преступлениям, совершенным летом в 1999 и 2000 годах.

"В ходе допросов и при проверках показаний на месте он подробно рассказал о совершенных преступлениях и показал места сокрытия тел потерпевших, обнаруженные еще в прошлые годы на территории Калманского района, а по одному из эпизодов в указанном им месте, ранее не известном следствию, были обнаружены костные останки 16-летней абитуриентки", – отметили в СК.

Следователи установили, что в период с 29 июня по 15 августа 2000 года Манишин на своем автомобиле марки ВАЗ-2106 приезжал к АлтГТУ с целью завести знакомства с абитуриентками и студентками для интимных отношений. Он представлялся человеком, имеющим связи и способным решить проблемы, связанные с поступлением в учебное заведение.

"Путем обмана убеждал девушек проследовать за ним и сесть в машину. Обвиняемый вывозил жертв в Калманский район в безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела 16-ти и 17-летних потерпевших злоумышленник скрывал в околках на территории района, в том числе рядом с местами убийств, маскируя их ветками", – рассказали в СК.

Кроме того, в июне 1999 года Манишин совершил аналогичное преступление в отношении 22-летней абитуриентки высшего учебного заведения, приехавшей из Республики Тыва, а в июле 2000 года – 17-летней абитуриентки среднего специального учебного заведения. Он также убеждал их сесть в автомобиль, после чего вывозил в безлюдные места за пределы Барнаула. Тела данных жертв были сокрыты им в одном и том же месте на территории Калманского района.

Также установлена его причастность к убийствам, которые были совершены в июле и августе 1999 года в отношении двух женщин – 27 и 25 лет, пытавшихся трудоустроиться в высшее и среднее специальное учебные заведения. А в июле 2000 года, находясь в здании Алтайского государственного аграрного университета, Манишин познакомился с 53-летней матерью абитуриентки, пообещав решить вопрос с поступлением дочери в обмен на денежное вознаграждение.

"С целью завладения денежными средствами потерпевшей он обманом отвез ее за пределы жилого сектора Барнаула, где состоялась передача ему денег в сумме 9 тыс. рублей, после чего убил женщину, задушив фрагментом веревки", – отметили в СК.

Объем уголовного дела составил 69 томов. Дело направили в Калманский районный суд для рассмотрения по существу.