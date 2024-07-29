Срок службы для новых граждан РФ могут увеличить до двух лет

Володин также предложил ставить мигрантов на воинский учет

29 июля 2024, 23:35, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет и увеличении срока службы в армии до двух лет для новых граждан РФ. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

"Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ", – говорится в публикации.

Сама инициатива обсуждалась на заседании Совета Госдумы сегодня, 29 июля. Депутаты рассмотрят соответствующий документ до конца весенней сессии – до 4 августа.