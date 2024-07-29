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Срок службы для новых граждан РФ могут увеличить до двух лет

Володин также предложил ставить мигрантов на воинский учет

29 июля 2024, 23:35, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина
Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет и увеличении срока службы в армии до двух лет для новых граждан РФ. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

"Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ", – говорится в публикации.

Сама инициатива обсуждалась на заседании Совета Госдумы сегодня, 29 июля. Депутаты рассмотрят соответствующий документ до конца весенней сессии – до 4 августа.

Комментарии 6

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Гость

06:57:54 30-07-2024

Хорошая идея. Раньше все граждане так служили, сейчас пусть хотя бы новые

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Гость

08:55:30 30-07-2024

Гость (06:57:54 30-07-2024) Хорошая идея. Раньше все граждане так служили, сейчас пусть ... Просто отличная. Напомню, что один год сделали в том числе и для того, чтобы не было дедовщины. А теперь представьте себе, что будет твориться, когда кто-то будет служить два года, а кто-то один. Это даже не говоря о том, что нельзя делить граждан на сорта, но наше государство этим занимается постоянно.

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Гость

06:59:16 30-07-2024

А с бабём ихним как быть ?
Не служила-не рожай ?

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Гость

08:56:44 30-07-2024

Не верное решение.Русские которых оставил распад ссср за "бугром"и стремящихся на свою родину по ряду причин и с которых к стати наша служба по переселению взымает не малые деньги (у которых и так мало денег) и их еще угнетают такими безнравственными законами .Может надо просто открыть зеленый коридор для наших (повторю для русских) , которым гадо помочь.

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Гость

09:24:13 30-07-2024

2 года для всех.

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2 года для всех

11:35:12 30-07-2024

А в морфлоте 3 года.

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