Срок службы для новых граждан РФ могут увеличить до двух лет
Володин также предложил ставить мигрантов на воинский учет
29 июля 2024, 23:35, ИА Амител
Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет и увеличении срока службы в армии до двух лет для новых граждан РФ. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
"Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ", – говорится в публикации.
Сама инициатива обсуждалась на заседании Совета Госдумы сегодня, 29 июля. Депутаты рассмотрят соответствующий документ до конца весенней сессии – до 4 августа.
06:57:54 30-07-2024
Хорошая идея. Раньше все граждане так служили, сейчас пусть хотя бы новые
08:55:30 30-07-2024
Гость (06:57:54 30-07-2024) Хорошая идея. Раньше все граждане так служили, сейчас пусть ... Просто отличная. Напомню, что один год сделали в том числе и для того, чтобы не было дедовщины. А теперь представьте себе, что будет твориться, когда кто-то будет служить два года, а кто-то один. Это даже не говоря о том, что нельзя делить граждан на сорта, но наше государство этим занимается постоянно.
06:59:16 30-07-2024
А с бабём ихним как быть ?
Не служила-не рожай ?
08:56:44 30-07-2024
Не верное решение.Русские которых оставил распад ссср за "бугром"и стремящихся на свою родину по ряду причин и с которых к стати наша служба по переселению взымает не малые деньги (у которых и так мало денег) и их еще угнетают такими безнравственными законами .Может надо просто открыть зеленый коридор для наших (повторю для русских) , которым гадо помочь.
09:24:13 30-07-2024
2 года для всех.
11:35:12 30-07-2024
А в морфлоте 3 года.