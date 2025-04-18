США и Украина подписали меморандум к соглашению по редкоземельным металлам
В его рамках стороны создадут Фонд инвестиций в восстановление Украины
18 апреля 2025, 08:42, ИА Амител
США и Украина подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинского министра экономики Юлию Свириденко.
С ее слов, меморандум подтверждает намерение "финализировать и заключить соглашение" о редкоземельных ресурсах, которое будет выгодно обеим странам.
"Сегодня продвинулись к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", – подчеркнула министр.
Также Свириденко добавила, что в рамках данного соглашения будет создан Фонд инвестиций в восстановление Украины.
При этом президент США Дональд Трамп считает, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет подписано уже 24 апреля.
09:02:07 18-04-2025
А почему на картине только один флаг ?
12:57:29 18-04-2025
Гость (09:02:07 18-04-2025) А почему на картине только один флаг ?...
У колоний редко бывают свои флаги
09:16:41 18-04-2025
Интересно, кто кого прогнул
09:37:31 18-04-2025
24 апреля клоун в очередной раз кинет Трампа. Это те еще кидалы. Китайцев с самолетостроением кинули на миллиард и ниче. Всем прощают кому должы...
09:57:06 18-04-2025
Гость (09:37:31 18-04-2025) 24 апреля клоун в очередной раз кинет Трампа. Это те еще ки... Чё куришь?
11:16:48 18-04-2025
Наши хотят подешевле предложить люминий, но рыжий Трамп морду воротит, говорит туда надо много инвестировать. Это как то не сходится, с тем страхом которым запугивают россиян, что враги хотят захватить Россию.
13:16:02 18-04-2025
Гость (11:16:48 18-04-2025) Наши хотят подешевле предложить люминий, но рыжий Трамп морд... Трампу проще "охрану" на украине иметь, чем на территории России, мыслит реальными категориями..