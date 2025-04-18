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США и Украина подписали меморандум к соглашению по редкоземельным металлам

В его рамках стороны создадут Фонд инвестиций в восстановление Украины

18 апреля 2025, 08:42, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com
Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

США и Украина подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинского министра экономики Юлию Свириденко.

С ее слов, меморандум подтверждает намерение "финализировать и заключить соглашение" о редкоземельных ресурсах, которое будет выгодно обеим странам.

"Сегодня продвинулись к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", – подчеркнула министр.

Также Свириденко добавила, что в рамках данного соглашения будет создан Фонд инвестиций в восстановление Украины.

При этом президент США Дональд Трамп считает, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет подписано уже 24 апреля.

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Трамп анонсировал скорое подписание сделки США и Украины по редкоземельным металлам

Также он заявил, что в настоящее время ведутся переговоры по поводу участия США во владении электростанциями Украины
НОВОСТИПолитика
США Политика украина

Комментарии 7

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Гость

09:02:07 18-04-2025

А почему на картине только один флаг ?

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Гость

12:57:29 18-04-2025

Гость (09:02:07 18-04-2025) А почему на картине только один флаг ?...
У колоний редко бывают свои флаги

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Гость

09:16:41 18-04-2025

Интересно, кто кого прогнул

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Гость

09:37:31 18-04-2025

24 апреля клоун в очередной раз кинет Трампа. Это те еще кидалы. Китайцев с самолетостроением кинули на миллиард и ниче. Всем прощают кому должы...

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Гость

09:57:06 18-04-2025

Гость (09:37:31 18-04-2025) 24 апреля клоун в очередной раз кинет Трампа. Это те еще ки... Чё куришь?

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Гость

11:16:48 18-04-2025

Наши хотят подешевле предложить люминий, но рыжий Трамп морду воротит, говорит туда надо много инвестировать. Это как то не сходится, с тем страхом которым запугивают россиян, что враги хотят захватить Россию.

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dok_СФ

13:16:02 18-04-2025

Гость (11:16:48 18-04-2025) Наши хотят подешевле предложить люминий, но рыжий Трамп морд... Трампу проще "охрану" на украине иметь, чем на территории России, мыслит реальными категориями..

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