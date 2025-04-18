США и Украина подписали меморандум к соглашению по редкоземельным металлам

В его рамках стороны создадут Фонд инвестиций в восстановление Украины

18 апреля 2025, 08:42, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

США и Украина подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинского министра экономики Юлию Свириденко.

С ее слов, меморандум подтверждает намерение "финализировать и заключить соглашение" о редкоземельных ресурсах, которое будет выгодно обеим странам.

"Сегодня продвинулись к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", – подчеркнула министр.

Также Свириденко добавила, что в рамках данного соглашения будет создан Фонд инвестиций в восстановление Украины.

При этом президент США Дональд Трамп считает, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет подписано уже 24 апреля.