Трамп анонсировал скорое подписание сделки США и Украины по редкоземельным металлам

Также он заявил, что в настоящее время ведутся переговоры по поводу участия США во владении электростанциями Украины

25 марта 2025, 08:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

После заседания кабинета министров американский лидер ответил на вопросы представителей прессы о сделке по редкоземельным металлам, а также рассказал о темах переговоров в Эр-Рияде.

Главное из заявлений Трампа:

США и Украина почти согласовали сделку по редкоземельным металлам, ее подписание состоится в скором времени;

на переговорах в Эр-Рияде российская и американская делегации обсуждали вопросы территорий и энергетики, а также возможные линии разграничения и контроль над Запорожской АЭС;

ведутся обсуждения возможного участия США во владении украинскими электростанциями.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио на заседании кабинета министров заявил о невозможности разрешить конфликт на Украине военным путем.

Главное из заявлений Рубио: