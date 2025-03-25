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Трамп анонсировал скорое подписание сделки США и Украины по редкоземельным металлам

Также он заявил, что в настоящее время ведутся переговоры по поводу участия США во владении электростанциями Украины

25 марта 2025, 08:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

После заседания кабинета министров американский лидер ответил на вопросы представителей прессы о сделке по редкоземельным металлам, а также рассказал о темах переговоров в Эр-Рияде.

Главное из заявлений Трампа:

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио на заседании кабинета министров заявил о невозможности разрешить конфликт на Украине военным путем.

Главное из заявлений Рубио:

  • украинский конфликт должен быть завершен путем переговоров;
  • команды США в Саудовской Аравии проводят встречи с русскими и украинцами, чтобы добиться прогресса в достижении результата, который все хотят видеть.

США Политика украина Мир Дональд Трамп

Комментарии 7

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Гость

09:01:13 25-03-2025

А как дела с Красноярским алюминием, который настойчиво предлагал Трампу Владимир Владимирович?

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Гость

09:24:56 25-03-2025

Гость (09:01:13 25-03-2025) А как дела с Красноярским алюминием, который настойчиво пред... настойчиво предлагал Трампу --- другая сторона оказалась более найстойчивей

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Гость

09:27:00 25-03-2025

участия США во владении электростанциями Украины --- наверное за 30 дней заморозки ударов планирует овладеть. Наверное можно было сделать, чтобы овладеваемый объект стал неликвидным

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.....

11:07:06 25-03-2025

не очень хорошие новости

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майор

11:54:28 25-03-2025

это зиленского снова пригласят подписывать?
Психолог намедни писал про его личную комнату 3 на 4 в бункере с тремя картинами над его топчаном
Первая изображает пожар в Москве, вторая бои на улицах Москвы когда ее брать будут и третья гибель Российского линкора. Психолг сказал что у него с головой не все нормально. И диагноз серьезный выставил. зиленский - больной не отвечающий ни за какие свои действия

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Гость

16:46:43 25-03-2025

майор (11:54:28 25-03-2025) это зиленского снова пригласят подписывать? Психолог нам... Господин майор у твоего психолога и у тебя, в ваших головах, что то ужасное происходит.

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767677676

17:00:11 25-03-2025

Подпишут сделку? Кто? УПАрожцы, которые пишут письмо пиндосскому султану? Ну ну.

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