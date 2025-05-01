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США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых

В его рамках создан инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины

01 мая 2025, 08:55, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com
Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

Соглашение по сделке о природных ресурсах подписали Украина и США 30 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

"30 апреля США и Украина подписали соглашение о создании Американо-украинского фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины", – заявили в Министерстве финансов США.

Известно, что в рамках соглашения создан двусторонний инвестиционный фонд. Его средства предполагается направить на восстановление Украины.

Со слов вице-премьера Украины Юлии Свириденко, в рамках сделки Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Она уточнила, что доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.

Также Свириденко сделала ряд следующих заявлений:

  • учрежденный фонд будет инвестировать в добычу и переработку ресурсов;
  • инвестирование возможно только в Украину;
  • США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет помощи Киеву;
  • инвестфонд будет пополняться за счет доходов с новых лицензий в сфере проектов по недрам;
  • соглашение требует ратификации в Верховной раде.
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Трамп анонсировал скорое подписание сделки США и Украины по редкоземельным металлам

Также он заявил, что в настоящее время ведутся переговоры по поводу участия США во владении электростанциями Украины
НОВОСТИПолитика
США Политика украина Мир

Комментарии 6

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Musik

09:00:17 01-05-2025

потрошение началось.

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Гость

15:32:42 01-05-2025

Musik (09:00:17 01-05-2025) потрошение началось.... России, однозначно.

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Гость

09:44:59 01-05-2025

"Мы партнёры."Халявщиков тут нет.(Лёня Голубков,МММ)

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dok_СФ

10:12:07 01-05-2025

Теперь у америки законный интерес к землям и ресурсам украины! Помощь может заключаться не только в бульдозерах..

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Гость

12:03:35 01-05-2025

А о бесполезных...?

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Гость

20:41:43 01-05-2025

Так вот, оказывается, в чём причина изъявленной готовности Дядюшки Сэма переметнуться на сторону Украины: половина прав на сугубо её собственность в силу заключённой сделки переходит к нему как "совладельцу"!

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