США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых

В его рамках создан инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины

01 мая 2025, 08:55, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

Соглашение по сделке о природных ресурсах подписали Украина и США 30 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

"30 апреля США и Украина подписали соглашение о создании Американо-украинского фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины", – заявили в Министерстве финансов США.

Известно, что в рамках соглашения создан двусторонний инвестиционный фонд. Его средства предполагается направить на восстановление Украины.

Со слов вице-премьера Украины Юлии Свириденко, в рамках сделки Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Она уточнила, что доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.

Также Свириденко сделала ряд следующих заявлений: