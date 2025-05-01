США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых
В его рамках создан инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины
01 мая 2025, 08:55, ИА Амител
Соглашение по сделке о природных ресурсах подписали Украина и США 30 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
"30 апреля США и Украина подписали соглашение о создании Американо-украинского фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины", – заявили в Министерстве финансов США.
Известно, что в рамках соглашения создан двусторонний инвестиционный фонд. Его средства предполагается направить на восстановление Украины.
Со слов вице-премьера Украины Юлии Свириденко, в рамках сделки Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Она уточнила, что доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.
Также Свириденко сделала ряд следующих заявлений:
- учрежденный фонд будет инвестировать в добычу и переработку ресурсов;
- инвестирование возможно только в Украину;
- США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет помощи Киеву;
- инвестфонд будет пополняться за счет доходов с новых лицензий в сфере проектов по недрам;
- соглашение требует ратификации в Верховной раде.
09:00:17 01-05-2025
потрошение началось.
15:32:42 01-05-2025
Musik (09:00:17 01-05-2025) потрошение началось.... России, однозначно.
09:44:59 01-05-2025
"Мы партнёры."Халявщиков тут нет.(Лёня Голубков,МММ)
10:12:07 01-05-2025
Теперь у америки законный интерес к землям и ресурсам украины! Помощь может заключаться не только в бульдозерах..
12:03:35 01-05-2025
А о бесполезных...?
20:41:43 01-05-2025
Так вот, оказывается, в чём причина изъявленной готовности Дядюшки Сэма переметнуться на сторону Украины: половина прав на сугубо её собственность в силу заключённой сделки переходит к нему как "совладельцу"!