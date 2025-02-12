США освободят Александра Винника в рамках обмена заключенными

Информацию СМИ подтвердил его адвокат

12 февраля 2025, 22:59, ИА Амител

Александр Винник в 2019 году / Фото: Юрий Малинов/ТАСС

США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена на американца Марка Фогеля. Об этом сообщает RT со ссылкой на его адвоката.

Напомним, что Винника арестовали по запросу США в 2017 году, когда он находился на полуострове Халкидики в Греции. Оттуда его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным французскими властями обвинениям. После, в августе 2022-го, его вывезли в Грецию и сразу отправили в США.

В США Винника обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности. В мае 2024 года он пошел на заключение сделки с обвинением – предполагалось, что россиянина приговорят менее чем к десяти годам лишения свободы.