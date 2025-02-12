США освободят Александра Винника в рамках обмена заключенными
Информацию СМИ подтвердил его адвокат
12 февраля 2025, 22:59, ИА Амител
США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена на американца Марка Фогеля. Об этом сообщает RT со ссылкой на его адвоката.
Напомним, что Винника арестовали по запросу США в 2017 году, когда он находился на полуострове Халкидики в Греции. Оттуда его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным французскими властями обвинениям. После, в августе 2022-го, его вывезли в Грецию и сразу отправили в США.
В США Винника обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности. В мае 2024 года он пошел на заключение сделки с обвинением – предполагалось, что россиянина приговорят менее чем к десяти годам лишения свободы.
05:40:33 13-02-2025
Зачем государству мошенник? Сами наверное будем судить.
09:25:13 13-02-2025
Гость (05:40:33 13-02-2025) Зачем государству мошенник? Сами наверное будем судить.... Ага, будут. Если не поделится, или родственник чей-то.