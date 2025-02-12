Стало известно, зачем спецпосланник США прилетал в Россию 11 февраля

В РФ из тюремного заключения освободили гражданина США, который улетел на родину с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом

12 февраля 2025, 08:48, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Гражданина США Марка Фогеля, задержанного в России за контрабанду наркотиков, освободили. Он улетел на родину с американским спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный посланник [по Ближнему Востоку] Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает воздушное пространство РФ вместе с Марком Фогелем, американцем, который был задержан в России", – сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

Уолтц заявил, что освобождение Фогеля в рамках обмена с РФ стало "жестом доброй воли" со стороны Москвы. Также он подчеркнул, что это показывает прогресс в урегулировании украинского кризиса.

Освобождение Марка Фогеля подтвердил и его российский адвокат Дмитрий Овсянников.

"Фогель освобожден, сейчас он в самолете, часов через пять он будет в США и выйдет на связь. Мы пока не знаем, на каких основаниях он был освобожден из мест заключения – актом помилования или как-либо еще", – сказал Овсянников.

Ранее в СМИ появилась информация, что самолет спецпредставителя президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа утром 11 февраля приземлился в Москве. Бизнес-джет Gulfstream G650ER совершил посадку в аэропорту Внуково около 10:00 по московскому времени.