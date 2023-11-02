США подорвали межконтинентальную баллистическую ракету

Это сделали из-за "аномалии" во время тестового пуска

02 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Американские военные подорвали над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, пишет РИА Новости со ссылкой на ВВС США.

Уточняется, что это сделали из-за "аномалии" во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния.

Для установления причин неполадок создана комиссия из представителей профильных ведомств.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия победит в конфликте на Украине, если США прекратят помогать Киеву.