США подорвали межконтинентальную баллистическую ракету
Это сделали из-за "аномалии" во время тестового пуска
02 ноября 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Американские военные подорвали над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, пишет РИА Новости со ссылкой на ВВС США.
Уточняется, что это сделали из-за "аномалии" во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния.
Для установления причин неполадок создана комиссия из представителей профильных ведомств.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия победит в конфликте на Украине, если США прекратят помогать Киеву.
08:34:01 02-11-2023
Ох,они там добалуются,они там доиграются...
08:42:43 02-11-2023
Угрожают
08:51:09 02-11-2023
Это вам не джинсы шить.
09:04:06 02-11-2023
Гость (08:51:09 02-11-2023) Это вам не джинсы шить.... Вспомнилась песня "House of the rising Sun?" Так-то пендосы уже давно ничего не шьют сами, а зачем, если есть мексиканцы и костариканцы?
10:19:39 02-11-2023
Гость (09:04:06 02-11-2023) Вспомнилась песня "House of the rising Sun?" Так-то пендосы ... Да, они даже в туалет сами не ходят, вместо них мексиканцы и прочие латиносы какают.
08:58:45 02-11-2023
Это вы еще статистики пусков наших ракет не видели.
09:01:48 02-11-2023
Гость (08:58:45 02-11-2023) Это вы еще статистики пусков наших ракет не видели.... ну ты то видел конечно же. озвучивай, с подтверждением.
09:48:30 02-11-2023
Гость (09:01:48 02-11-2023) ну ты то видел конечно же. озвучивай, с подтверждением.... Вот не надо с потверждением.Иначе австралийцы с испаноязычными южноамериканцами продолжат свое существование и дальше,дружественно поставлять настоящие солнечные фрукты,плывя между Мексикой и Канадой,огибая дымящийся остров Альбион.Чтоб заразу не подцепить.
11:08:14 02-11-2023
Гость (08:58:45 02-11-2023) Это вы еще статистики пусков наших ракет не видели.... Что не так с нашей статистикой? На данный момент более ста безаварийных пусков подряд ...
09:30:37 02-11-2023
Бывает...
11:06:30 02-11-2023
а чего ещё ждать от потомков пиратов и беглых каторжников...?!
12:54:35 02-11-2023
Гость (11:06:30 02-11-2023) а чего ещё ждать от потомков пиратов и беглых каторжников...... жители Сибири на 80% потомки каторжников. И че? что ты имеешь против?
11:29:15 02-11-2023
По Расеюшке вдарить хотели???