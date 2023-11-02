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США подорвали межконтинентальную баллистическую ракету

Это сделали из-за "аномалии" во время тестового пуска

02 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Американские военные подорвали над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, пишет РИА Новости со ссылкой на ВВС США.

Уточняется, что это сделали из-за "аномалии" во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния.

Для установления причин неполадок создана комиссия из представителей профильных ведомств.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия победит в конфликте на Украине, если США прекратят помогать Киеву.

США

Комментарии 13

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Гость

08:34:01 02-11-2023

Ох,они там добалуются,они там доиграются...

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Гость

08:42:43 02-11-2023

Угрожают

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Гость

08:51:09 02-11-2023

Это вам не джинсы шить.

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Гость

09:04:06 02-11-2023

Гость (08:51:09 02-11-2023) Это вам не джинсы шить.... Вспомнилась песня "House of the rising Sun?" Так-то пендосы уже давно ничего не шьют сами, а зачем, если есть мексиканцы и костариканцы?

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Гость

10:19:39 02-11-2023

Гость (09:04:06 02-11-2023) Вспомнилась песня "House of the rising Sun?" Так-то пендосы ... Да, они даже в туалет сами не ходят, вместо них мексиканцы и прочие латиносы какают.

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Гость

08:58:45 02-11-2023

Это вы еще статистики пусков наших ракет не видели.

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Гость

09:01:48 02-11-2023

Гость (08:58:45 02-11-2023) Это вы еще статистики пусков наших ракет не видели.... ну ты то видел конечно же. озвучивай, с подтверждением.

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Гость

09:48:30 02-11-2023

Гость (09:01:48 02-11-2023) ну ты то видел конечно же. озвучивай, с подтверждением.... Вот не надо с потверждением.Иначе австралийцы с испаноязычными южноамериканцами продолжат свое существование и дальше,дружественно поставлять настоящие солнечные фрукты,плывя между Мексикой и Канадой,огибая дымящийся остров Альбион.Чтоб заразу не подцепить.

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Чучмек

11:08:14 02-11-2023

Гость (08:58:45 02-11-2023) Это вы еще статистики пусков наших ракет не видели.... Что не так с нашей статистикой? На данный момент более ста безаварийных пусков подряд ...

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Гость

09:30:37 02-11-2023

Бывает...

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Гость

11:06:30 02-11-2023

а чего ещё ждать от потомков пиратов и беглых каторжников...?!

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Гость

12:54:35 02-11-2023

Гость (11:06:30 02-11-2023) а чего ещё ждать от потомков пиратов и беглых каторжников...... жители Сибири на 80% потомки каторжников. И че? что ты имеешь против?

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Гость

11:29:15 02-11-2023

По Расеюшке вдарить хотели???

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