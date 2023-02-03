США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию

В Вашингтоне недовольны ростом поставок товаров, в том числе и американского производства

03 февраля 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США потребовали от Турции прекратить экспорт в РФ товаров, которые, как считают американские власти, могут помочь России продолжить конфликт на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

По информации агентства, официальные лица Соединённых Штатов сделали такое предупреждение своим коллегам на встрече, которая состоялась на текущей неделе.

В частности, по данным источников, заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон провёл встречи с турецкими чиновниками в четверг и пятницу, чтобы обсудить опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в Россию, включая американские товары.