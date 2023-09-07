США предоставят Украине боеприпасы с обедненным ураном
Размер очередного пакета военной помощи составляет 175 миллионов долларов
07 сентября 2023, 10:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
США выделили для Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщили в Пентагоне.
Отмечается, что среди прочего будут переданы боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams. При этом сами боевые машины ВСУ еще не получили.
Также Украине передадут различное оборудование для ПВО, противотанковые комплексы, огромное количество патронов, средства навигации, взрывчатку и запчасти к тем видам транспорта, которые были переданы ранее.
Представители Белого дома заявили, что радиационной опасности снаряды с обедненным ураном не представляют.
10:47:13 07-09-2023
Песков сказал, что нам без разницы . Жаль что без разницы им, а умирать нам
10:52:43 07-09-2023
Нет возможности у российской разведки узнать место поступления этих боеприпасов и пустить туда ракету?
12:11:01 07-09-2023
Гость (10:52:43 07-09-2023) Нет возможности у российской разведки узнать место поступлен... Вашингтон?
10:53:33 07-09-2023
Вот, только недавно передавали, что, когда наш их уничтожили, пол евроОпы на опу присели, "безопасные" мол. А счётчики гейгера затрещали...
11:04:00 07-09-2023
О, так же уже было, англичане поставили, потом там случился взрыв с радиационным заражением. С полгода после этого такие снаряды не поставляли. И вот опять. Взрыв случился или от того, что попали в склад с такими снарядами или от того, что ракета была со специальным зарядом. Версии разные, но эффект был сильный. Может опять так будет
11:11:43 07-09-2023
"Основная радиационная опасность от обеднённого урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли. Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в лёгких, воздуховодных путях и пищеводе, с большой вероятностью вызывают развитие злокачественных опухолей."
12:22:50 07-09-2023
Пора США обогатить Сарматом. Настало время!
12:53:55 07-09-2023
Лучше не надо, чтобы дошло до Сарматов, это будет ядерная ничья. У США наверное в 2 раза больше ядерного арсенала, но Россия больше по территории. И у нас официально есть гиперзвук, у США вроде бы как еще нет. Поэтому ничья, в которой проиграют все. Лучше не надо, но это не только от нас зависит. Они похоже готовы к такому развитию событий, даже своей достаточно богатой жизни им не жалко. Или остаются гегемоном, или никого не будет. Китай это бы устроило
13:18:48 07-09-2023
опасность боеприпаса в том что при горении такой боеприпас выделяет пыль. Сам уран опасен лишь в составе этой пыли ограниченное время -порядка 5-7 лет. он имеет ограниченный период полураспада Он и фонит на счетчиках гейгера. Но уран составляет всего 5 процентов в единице пыли. Еще 5 процентов -нейтральные вещества и остальные 90 процентов это радиоактивный цезий. Он не имеет периода полураспада вообще - он НАВЕЧНО радиоактивен. Поэтому место где пыль разошлась на поверхности земли очистке уже не подлежит никогда. Это может быть только зоной в которой пребывать человеку нельзя
23:46:33 07-09-2023
Тех кто пропустит их в зону СВО для применения на территории РФ-расстрелять без суда и следствия.
10:53:25 08-09-2023
не тот ли это уран , купленный у России?