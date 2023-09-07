США предоставят Украине боеприпасы с обедненным ураном

Размер очередного пакета военной помощи составляет 175 миллионов долларов

07 сентября 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

США выделили для Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что среди прочего будут переданы боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams. При этом сами боевые машины ВСУ еще не получили.

Также Украине передадут различное оборудование для ПВО, противотанковые комплексы, огромное количество патронов, средства навигации, взрывчатку и запчасти к тем видам транспорта, которые были переданы ранее.

Представители Белого дома заявили, что радиационной опасности снаряды с обедненным ураном не представляют.