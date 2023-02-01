США признали наличие своих биолабораторий на Украине
По словам Джона Кирби, там велись исследования по предотвращению пандемии
01 февраля 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Соединённые Штаты занимались биологическими исследованиями совместно с Киевом. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передаёт Regnum.
Однако в биолабораториях на территории Украины проводились только "исследования в сфере предотвращения пандемии". США не вели там каких-либо военно-биологических разработок, сказал он журналистам.
Сейчас, по словам Кирби, эти лаборатории уже не работают.
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