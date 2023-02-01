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США признали наличие своих биолабораторий на Украине

По словам Джона Кирби, там велись исследования по предотвращению пандемии

01 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Соединённые Штаты занимались биологическими исследованиями совместно с Киевом. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передаёт Regnum.

Однако в биолабораториях на территории Украины проводились только "исследования в сфере предотвращения пандемии". США не вели там каких-либо военно-биологических разработок, сказал он журналистам.

Сейчас, по словам Кирби, эти лаборатории уже не работают.

 

Комментарии 4

  • В самих штатах не нашлось места для биолабораторий,в которых бы велись исследования по предотвращению пандемии...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Велись исследования по предотвращению пандемии до начала пандемии? У них там еще и машина времени захована где-то?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Сначала создали пандемию, потом исследовали на украинцах, как с ней бороться
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Чего на своей территории не изучали вирусы? Боялись утечки?
    01 февраля, Гость   Ответить
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