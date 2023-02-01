США признали наличие своих биолабораторий на Украине

По словам Джона Кирби, там велись исследования по предотвращению пандемии

01 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Соединённые Штаты занимались биологическими исследованиями совместно с Киевом. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передаёт Regnum.

Однако в биолабораториях на территории Украины проводились только "исследования в сфере предотвращения пандемии". США не вели там каких-либо военно-биологических разработок, сказал он журналистам.

Сейчас, по словам Кирби, эти лаборатории уже не работают.