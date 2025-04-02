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США расширили санкции против России

Санкционный список пополнили три физлица и три компании

02 апреля 2025, 21:57, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

США ввели санкции против трех россиян и трех компаний из РФ, поместив их под ограничения в рамках мер по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

В обновленном списке появились трое граждан РФ: Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат. У последнего также есть гражданство Афганистана.

Среди юридических лиц в обновленном санкционном списке появились компании "Эдисон", "Колибри Групп" и "Скай Фрейм".

Политика санкции

Комментарии 7

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Гость

22:40:14 02-04-2025

Трамп наш слоняра!

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Гость

23:50:52 02-04-2025

Вот тебе бабушка и юркни в дверь!?..
Вот вам и наш Трамп?!...

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Гость

07:03:33 03-04-2025

Всем давно понятно. Что к чему.

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Гость

08:07:24 03-04-2025

Сохраб наверно за "дурь" под санкции попал ?

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гость

08:50:12 03-04-2025

А кто то еще верил этому сказачнеку...

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Гость

09:02:00 03-04-2025

Ну как бы все к тому чтобы отказаться от договоренности не уничтожать укропскую энергетическую инфраструктуру или нам еще мало пенделей?

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Гость

10:09:32 03-04-2025

Гость (09:02:00 03-04-2025) Ну как бы все к тому чтобы отказаться от договоренности не у... Кому НАМ? Тебе лично видимо очень надо? Ну иди уничтожай, чего в коментах сидишь? Или хорошо с дивана свои ценные стратегические советы раздавать, пока за тебя молодые парни в окопах жизни отдают?

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