США расширили санкции против России

Санкционный список пополнили три физлица и три компании

02 апреля 2025, 21:57, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

США ввели санкции против трех россиян и трех компаний из РФ, поместив их под ограничения в рамках мер по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

В обновленном списке появились трое граждан РФ: Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат. У последнего также есть гражданство Афганистана.

Среди юридических лиц в обновленном санкционном списке появились компании "Эдисон", "Колибри Групп" и "Скай Фрейм".