США расширили санкции против России
Санкционный список пополнили три физлица и три компании
02 апреля 2025, 21:57, ИА Амител
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
США ввели санкции против трех россиян и трех компаний из РФ, поместив их под ограничения в рамках мер по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.
В обновленном списке появились трое граждан РФ: Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат. У последнего также есть гражданство Афганистана.
Среди юридических лиц в обновленном санкционном списке появились компании "Эдисон", "Колибри Групп" и "Скай Фрейм".
22:40:14 02-04-2025
Трамп наш слоняра!
23:50:52 02-04-2025
Вот тебе бабушка и юркни в дверь!?..
Вот вам и наш Трамп?!...
07:03:33 03-04-2025
Всем давно понятно. Что к чему.
08:07:24 03-04-2025
Сохраб наверно за "дурь" под санкции попал ?
08:50:12 03-04-2025
А кто то еще верил этому сказачнеку...
09:02:00 03-04-2025
Ну как бы все к тому чтобы отказаться от договоренности не уничтожать укропскую энергетическую инфраструктуру или нам еще мало пенделей?
10:09:32 03-04-2025
Гость (09:02:00 03-04-2025) Ну как бы все к тому чтобы отказаться от договоренности не у... Кому НАМ? Тебе лично видимо очень надо? Ну иди уничтожай, чего в коментах сидишь? Или хорошо с дивана свои ценные стратегические советы раздавать, пока за тебя молодые парни в окопах жизни отдают?