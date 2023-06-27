Незадолго до этого официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США хотели бы, чтобы группа "Вагнер" была распущена

27 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США считают, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Беларуси. Как сообщает MSNBC, об этом заявил председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

"Насколько я понимаю, Пригожин уже в Минске", – заявил он в эфире телеканала.

Отметим, что незадолго до этого официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США хотели бы, чтобы группа "Вагнер" была распущена и прекратила свою деятельность по всему миру.