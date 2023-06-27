Путин прокомментировал вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер"

Он назвал бойцов "Вагнера" патриотами Родины, однако их использовали втемную

27 июня 2023, 02:20, ИА Амител

Президент Владимир Путин заявил, что любой шантаж и попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. В своем телеобращении к гражданам страны он заявил, что они все равно были бы подавлены.

Глава государства подчеркнул, что организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними. Он поблагодарил всех военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые встали на пути мятежников. Также он отметил твердую позицию по поддержке конституционного порядка, которую заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество.

Путин также признал, что подавляющее большинство бойцов "Вагнера" – патриоты Родины, которые участвовали в СВО, однако их использовали втемную. Белорусского президента Лукашенко он поблагодарил за участие в разрешении ситуации.

По прямому поручению президента принимались решения, которые помогли избежать крови. Путин предложил бойцам "Вагнера" подписать контракт с Минобороны, иными силовыми службами, вернуться домой или отправиться в Беларусь.

Напомним, что 23 июня военные колонны ЧВК "Вагнер" двинулись на Москву. Ее основатель Евгений Пригожин объявил о начале так называемого "марша справедливости". По ходу продвижения наемников "марш" переформатировался в "мятеж". 24 июня Пригожин, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, развернул колонны и отправился обратно к линии фронта.