США введут санкции против России и китайских компаний 24 февраля

Ограничения будут сфокусированы на обходе Россией уже введённых против неё рестрикций

24 февраля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Соединённые Штаты объявят о новом пакете санкций против России сегодня, 24 февраля. Как сообщает ТАСС, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что ограничительные меры также будут введены в отношении ряда китайских компаний.

"О новом пакете санкций завтра объявят не только США, но и все страны Группы семи. С завтрашнего дня мы введём ограничения в отношении ещё большего числа российских банков, которые обходят санкции", – сказала Нуланд в интервью газете The Washington Post в четверг, 23 февраля.

Нуланд уточнила, что очередной пакет западных санкций будет сфокусирован на обходе Россией уже введённых против неё рестрикций. По её словам, РФ якобы использует для этого третьи страны, чтобы импортировать технику и "вытащить из неё чипы для производства ракет".