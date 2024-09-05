США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и Симоньян

Минфин США назвал главреда "центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния"

05 сентября 2024, 09:21, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: t.me/margaritasimonyan

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Ruptly, "ТВ-Новости" и Sputnik, а также главреда группы и RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что власти внесли СМИ в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до 10 млн долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы президента США. Отмечается, что Белый дом предпримет шаги по введению визовых ограничений против сотрудников названных медиа.

Симоньян в заявлении назвали "центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния". Кроме нее под ограничительные меры попали еще несколько медиаменеджеров RT: Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников, Елена Афанасьева, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Александр Неженцев и Владимир Табак.

Также Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело рестрикции против десяти физлиц и двух организаций в качестве ответа на "вредоносные усилия Москвы по влиянию на выборы".