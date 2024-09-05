США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и Симоньян
Минфин США назвал главреда "центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния"
05 сентября 2024, 09:21, ИА Амител
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Ruptly, "ТВ-Новости" и Sputnik, а также главреда группы и RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве заявили, что власти внесли СМИ в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до 10 млн долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы президента США. Отмечается, что Белый дом предпримет шаги по введению визовых ограничений против сотрудников названных медиа.
Симоньян в заявлении назвали "центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния". Кроме нее под ограничительные меры попали еще несколько медиаменеджеров RT: Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников, Елена Афанасьева, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Александр Неженцев и Владимир Табак.
Также Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело рестрикции против десяти физлиц и двух организаций в качестве ответа на "вредоносные усилия Москвы по влиянию на выборы".
11:15:57 05-09-2024
Ждем очередного повышения цен. У нас ведь как? Санкции на них, а рост цен на нас.
11:34:59 05-09-2024
Гость (11:15:57 05-09-2024) Ждем очередного повышения цен. У нас ведь как? Санкции на ни... Как конкретно тебя коснулись персональные санкции на представителей России? Как ты можешь ущемиться от того, что пиндосы объявили Симоньян своим врагом?
14:14:36 05-09-2024
Гость (11:34:59 05-09-2024) Как конкретно тебя коснулись персональные санкции на предста... А ты спроси простых людей, пенсионеров, сколько они платили за продукты до 2014 и после. Сколько они тратили на лекарства до и после. Сколько стоило собрать детишек в школу, сколько стоило и стоит содержать машину. Спустись с небес, член партии.
22:39:39 05-09-2024
Гость (14:14:36 05-09-2024) А ты спроси простых людей, пенсионеров, сколько они платили ... Дык, спроси у пенсионеров, сколько они платили в 1989 году за все это. А ещё лучше узнай про цены в 1913 году. Тя на 2014 году заклинило? Ты- то явно не пенсионер. И не из простых. Из вечно недовольных.
07:49:37 06-09-2024
Работающий пенсионер (22:39:39 05-09-2024) Дык, спроси у пенсионеров, сколько они платили в 1989 году з... У него в 2014 Крым отобрали. Вот и зациклился на этой дате.
14:23:01 05-09-2024
Наверно даже американцы сочли, что испытания ядерной бомбы в Сибире заслуживает осуждения.