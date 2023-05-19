США ввели санкции против Москальковой, Кравцова и Левитина

Кроме того, в перечне оказались вице-премьер Виктория Абрамченко и ряд китайских компаний

19 мая 2023, 22:40, ИА Амител

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, глава Минпросвещения РФ и помощник президента России Игорь Левитин попали в расширенный список антироссийских санкций США. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

Кроме того, в перечне оказались вице-премьер Виктория Абрамченко и ряд китайских компаний, а также Служба внешней разведки России.

Напомним, что ранее Великобритания ввела ограничения против 86 физических и юридических лиц, которые связаны с Россией. В перечне оказались компании из энергетической, металлургической и оборонной отраслей, а также транспортной и финансовой.