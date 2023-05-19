Великобритания ввела новые санкции против 86 российских компаний и физлиц

В частности, в санкционном списке оказались компания "Юматекс", Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, а также руководство организаций промышленности

19 мая 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Великобритания вводит ограничения против 86 физических и юридических лиц, которые связаны с Россией. Как сообщает РИА Новости, в перечне оказались компании, которые связаны с энергетической, металлургической и оборонной сферами, а также с транспортом и финансами.

В частности, в санкционный список внесли компанию "Юматекс" и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований. Они относятся к атомной госкорпорации "Росатом".

Также под ограничениями восемь организаций, задействованных в производстве металла в России. Из финансовых организаций – "Дом.рф", Металлургический инвестиционный банк, "Тинькофф", Росбанк, АФК "Система".

В оборонной отрасли санкции ввели против 20 руководителей предприятий обороны, в том числе концерна "Калашников. В транспортной сфере – 24 россиянина и компании, с ней связанные.