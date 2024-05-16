США ввели санкции против трех российских компаний

Их обвиняют в оборонном сотрудничестве между Россией и КНДР

16 мая 2024, 23:05, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com

США ввели санкции против двух россиян и трех российских компаний. Как сообщает РБК со ссылкой на заявление Минфина США, ограничительные меры введены за их предполагаемое участие в оборонном сотрудничестве между Россией и КНДР.

Под санкции попали владелец ООО "Рафорт" Рафаэль Газарян, глава ООО "Технологии" Алексей Буднев, а также компании "Транс-Капитал", "Рафорт" и "Технологии".

"Сегодняшние действия отражают наше стремление помешать углубляющемуся военному сотрудничеству КНДР с Россией", – заявил заместитель министра финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон.