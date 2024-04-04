Антироссийские санкции могут продлиться десятилетия
Впрочем, российская экономика уже адаптировалась к ним
04 апреля 2024, 12:14, ИА Амител
Антироссийские санкции / Фото: unsplash.com
Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев уверен, что быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже при достижении политических соглашений, пишет "МК".
"Иран, например, уже 45 лет живет под американскими санкциями. За это время они менялись, при этом их суть оставалась", - напомнил Тимофеев.
По его мнению, антироссийские санкции просуществуют долго - можно даже прогнозировать на десятилетия. Впрочем, добавил эксперт, российская экономика уже адаптировалась к санкциям.
Ранее сенатор Владимир Джабаров рассказал, когда Европа откажется от антироссийских санкций.
12:19:57 04-04-2024
Да и слава богу. Пускай и дальше. Прям ихним санкциям лет через 10 можно будет памятник поставить как символу возрождения производства в стране. Так и назвать слёзы барыг. Лишь бы не отменили, а то взад всё вернётся. Продавать легче чем производить.
14:59:16 04-04-2024
Гость (12:19:57 04-04-2024) Да и слава богу. Пускай и дальше. Прям ихним санкциям лет че... лучше всего производят дезинформацию
15:49:59 04-04-2024
Гость (12:19:57 04-04-2024) Да и слава богу. Пускай и дальше. Прям ихним санкциям лет че... Можно поподробнее, какое новое производство появилось в Барнауле, за последние два года.
11:37:09 05-04-2024
Гость (15:49:59 04-04-2024) Можно поподробнее, какое новое производство появилось в Барн... Если для решения задач в новых регионах, то про такое производство поподробней нельзя
18:07:39 04-04-2024
Россияне положили новый пакет санкций в пакет с пакетами, и убрали его в пакет под раковину, что бы не мешал пока...
19:37:10 04-04-2024
Продлятся как обычно.. проходили подобное при СССР с разницей в том, что теперь запад со своей стороны строит стену.
20:12:16 04-04-2024
- "Иран, например, уже 45 лет живет под американскими санкциями." Здесь понятно - аятолла чудит, а нас кто? СССР, это другой случай, второй раз не поверят.