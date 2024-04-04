Впрочем, российская экономика уже адаптировалась к ним

04 апреля 2024, 12:14, ИА Амител

Антироссийские санкции / Фото: unsplash.com

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев уверен, что быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже при достижении политических соглашений, пишет "МК".

"Иран, например, уже 45 лет живет под американскими санкциями. За это время они менялись, при этом их суть оставалась", - напомнил Тимофеев.

По его мнению, антироссийские санкции просуществуют долго - можно даже прогнозировать на десятилетия. Впрочем, добавил эксперт, российская экономика уже адаптировалась к санкциям.

Ранее сенатор Владимир Джабаров рассказал, когда Европа откажется от антироссийских санкций.