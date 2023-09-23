Стадо овец погибло от удара молнии на Алтае
Стихия прибила порядка 40 голов
23 сентября 2023, 14:00, ИА Амител
Кадр: Mash Siberia
В Республике Алтай от удара молнии погибло стадо овец, пишет Mash Siberia.
Инцидент случился накануне в Шебалинском районе в окрестностях села Дъектиек. Во время грозы молния попала в дерево и стоявшие рядом овечки сразу погибли.
"Всего стадо потеряло 38–40 голов, но точные подсчеты еще ведутся", – отмечает канал.
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14:47:15 23-09-2023
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