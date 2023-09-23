Стадо овец погибло от удара молнии на Алтае

Стихия прибила порядка 40 голов

23 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

Кадр: Mash Siberia

В Республике Алтай от удара молнии погибло стадо овец, пишет Mash Siberia.

Инцидент случился накануне в Шебалинском районе в окрестностях села Дъектиек. Во время грозы молния попала в дерево и стоявшие рядом овечки сразу погибли.

"Всего стадо потеряло 38–40 голов, но точные подсчеты еще ведутся", – отмечает канал.

Ранее житель Алтайского края похитил двух лошадей и жеребенка, чтобы оплатить лечение ребенка.