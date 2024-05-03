Стаффорд загрыз собаку жительницы Барнаула во время прогулки

По словам хозяйки умершего питомца, большого пса выгуливал ребенок

03 мая 2024, 13:18, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула рассказала о том, что большая собака загрызла ее маленького питомца во время прогулки. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам местной жительницы, стаффорд напал на ее собачку, схватил за лапу и вырвал из рук. Девочка, которая гуляла с большим псом, заявила, что он так играл. Пострадавшая сказала, что на стаффорде в момент нападения не было намордника.

Горожанка отметила, что ее собачка умерла через пять дней. А также заявила, что в следующий раз пес может напасть на ребенка во время прогулки.



Жительница Барнаула просит поднять вопрос безответственного выгула собак.