Стаффорд загрыз собаку жительницы Барнаула во время прогулки
По словам хозяйки умершего питомца, большого пса выгуливал ребенок
03 мая 2024, 13:18, ИА Амител
Жительница Барнаула рассказала о том, что большая собака загрызла ее маленького питомца во время прогулки. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам местной жительницы, стаффорд напал на ее собачку, схватил за лапу и вырвал из рук. Девочка, которая гуляла с большим псом, заявила, что он так играл. Пострадавшая сказала, что на стаффорде в момент нападения не было намордника.
Горожанка отметила, что ее собачка умерла через пять дней. А также заявила, что в следующий раз пес может напасть на ребенка во время прогулки.
Жительница Барнаула просит поднять вопрос безответственного выгула собак.
14:40:43 03-05-2024
Хомяка бы еще вынесла
15:06:21 03-05-2024
Эрг ноор (14:40:43 03-05-2024) Хомяка бы еще вынесла... Посмотрела бы на вас, когда она вас за что нибудь цапнула
15:17:21 03-05-2024
Умственные способности хозяев бойцовских больших собак опускается ниже плинтуса.Ну хоть немного головой думать надо и читать о своих лбюбимцах.,
17:01:14 03-05-2024
где это было?
17:30:55 03-05-2024
Дело не том бойцовская собака Стаффорд или нет. Если она живет в городе, то она социально адаптирована. И бросилась она не на человека, а на собаку. При этом маленькая была собачка или нет значения для Стаффорда не имеет. Стаффорд воспринял собаку как угрозу и исходя из этого напал. Никто ведь не описывает начало конфликта, Маленькие собачки брехливы и вызывающи, их владельцы не лучше порой.
06:56:58 04-05-2024
Андрей (17:30:55 03-05-2024) Дело не том бойцовская собака Стаффорд или нет. Если она жи... Видео в инциденте есть. С маленькой собакой вообще гуляла в стороне. Это явно необученный стафф, не слушает даже свою хозяйку. Некоторые недалекие и своих овчарок отпускают во дворах.
17:49:03 03-05-2024
Стаф- большая собака? Да че врать то? Размером с пуделя.
11:14:03 04-05-2024
Всего лишь уничтожил пищевого конкурента, ничего личного. Разводите крупных собак в городе и дальше.
11:25:05 04-05-2024
Собаки бойцовских пород выгуливаются строго в намордниках, и только взрослыми. И неважно что дома он нежный няшка. Результат налицо. А мог же и ребёнок крикнуть, напугать, и собака кинулась бы. Вина на владельтац стаффа. Сам стафф не при чем.
11:37:47 04-05-2024
Дело как раз в том что стаффорд -бойцовская порода. У него полностью отсутствует болевой порог то есть отгонять и бить его бесполезно во вторых у таких пород зубы устроены так чтобы рвать мясо жертвы. То что была на руках собачка просто привлекло и сыграло как сигнал для нападения. Это мог быть и грудной ребенок. Реакция была бы точно такой же. Разумеется никакая девочка его бы не смогла оттащить от жертвы. Только очередь в упор из автомата по лапам и голове. Женщине пострадавшей надо подавать в суд и вызвать эксперта по бойцовым породам. Выгуливать в городе без намордника таких собак - это намеренный террористический акт. Такие действия как раз подпадают под эту статью
15:43:59 04-05-2024
Собаку усыпить, родителей лишить родительских прав, ребёнка в детдом.